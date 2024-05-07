Каролина – Рейнджерс: прогноз на третий матч 10 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (-1), ТМ 5,5

Счет в серии 0 – 2 (3 : 4, 3 : 4 2ОТ)

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Возвращаться к себе домой в Роли уступая 0 – 2 в серии в планы «Каролины Харрикейнз» явно не входило. Поражение в первом матче заставляло гостей действовать более агрессивно в атаке. Чаще всего они наносят больше бросков по воротам любого соперника. Род Бринд′Амор решил во втором матче обойтись без нападающего Евгения Кузнецова несмотря на его два гола и две результативных передачи в серии с «Айлендерс». Вместо россиянина был заявлен Максим Комтуа, который в регулярном сезоне провел за команду всего один матч, и это для него был дебют в плей-офф в карьере. Гости начали поединок гораздо активнее, чем в первом матче. Не обходилось без мелких ошибок игроков «Рейнджерс», но за ними в нужные моменты «подчищал» Игорь Шестеркин. Счет тем не менее открыли хозяева, автором гола стал Алексис Лафреньер. Однако на первый перерыв «синерубашечники» ушли проигрывая. Сначала после броска Себастьяна Ахо шайбу подправил Джейк Генцел, а за шесть секунд до конца первого периода, когда команды играли в формате четыре на четыре, такой же трюк удался Дмитрию Орлову. На этот раз бросал Брэди Шей, а защитник подставил клюшку. В обоих случаях голкипер был бессилен.

Во втором периоде вновь активнее были гости, но «Рейнджерс» смогли сравнять счет. Лафреньер отметился дублем. Отличный пас на него отдал Адам Фокс. Но гости вновь вышли вперед, и вновь шайба была заброшена под занавес периода. С начала третьей двадцатиминутки прошло пять с небольшим минут, и Дмитрий Орлов заработал удаление, оно стало пятым для команды и первым, которое смогли реализовать хозяева. Крис Крайдер подкараулил отскок на пятаке и во второй раз сравнял счет. Дальше стало понятно, что игра будет продолжаться до первой заброшенной шайбы. Шанс появился у «Рейнджерс» за полторы минуты до конца третьего периода, когда на скамейку штрафников отправился Брэди Шей. Удивительное дело, в меньшинстве «Харрикейнз» смогли создать два убойных момента, но великолепно сыграл Шестеркин. В обоих овертаймах он еще много раз спасал свою команду. Роковым для гостей стало очередное удаление Брэди Шея на 87-й минуте матча. Автором победной шайбы стал Винсент Трочек. «Рейнджерс» в этом плей-офф пока не проигрывают, и теперь у Шестеркина есть шанс повторить достижение Майка Рихтера, который в победном Кубке Стэнли 1994 года одержал семь побед подряд со старта плей-офф. Коэффициенты букмекеров на третий матч серии.

победа «Каролины Харрикейнз» — от 1,98 (Winline) до 2,01 (BetBoom)

победа «Нью-Йорк Рейнджерс» — от 3,08 (Лига Ставок) до 3,31 (Olimpbet)

Где смотреть третий матч Каролина – Рейнджерс

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