Даллас – Колорадо: прогноз на второй матч 10 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П2, Ф2 (0), ТБ 6

Счет в серии 1 – 0 (4 : 3 ОТ)

➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ 💰💰💰

«Колорадо Эвеланш» гораздо раньше закончили свою серию против «Виннипег Джетс» и ждали, кто будет их соперником. «Даллас Старз» провели семь напряженных поединков против обладателей Кубка Стэнли прошлого сезона «Вегас Голден Найтс», затратили много физических и моральных сил, поэтому преимущество перед игрой многие отдавали гостям. Но те во время простоя, видимо, несколько потеряли игровой ритм. Счет в первом периоде открыли хозяева. Райан Сутер получил пас от Мэтта Дюшена на синей линии, подождал секунду, пока перед Александром Георгиевым игроки создадут траффик и бросил в дальний угол. Вратарь увидел шайбу уже в воротах. Прошло три с половиной минуты и сразу после вбрасывания в зоне «Колорадо» отметился лучший пока игрок в составе техасцев 20-летний нападающий Уайтт Джонстон, это уже его пятый гол в плей-офф. Георгиев в этом эпизоде мог бы сыграть увереннее. На перерыв команды ушли и вовсе при счете 3 : 0 в пользу хозяев. Один за другим в составе «лавин» удалились Микко Рантанен и Яков Тренин. После броска Джейсона Робертсона шайба отскочила в Джейми Бенна и заползла в ворота.

Гости вышли из летаргического сна во втором периоде. Счет по броскам в этом отрезке 11 – 3 в пользу «Колорадо». Техасцы начали ошибаться, что приводило к удалениям уже у них. Сначала на скамейку штрафников отправился Евгений Дадонов. Валерию Ничушкину хватило 13 секунд, чтобы реализовать лишнего. Через две с половиной минуты отдыхать две минуты отправился отправился Крейг Смит, и Кэйл Макар сократил отставание до минимума. В самом начале третьего периода свое слово сказал Нэтан Маккиннон, лидер нападения сравнял счет. В результате у него, Макара и Ничушкина оказалось по голу и результативной передачи, плюс два результативных паса у Микко Рантанена. Победителя пришлось определять в овертайме, где на первый план вышел Георгиев, спасший свою команду в паре эпизодов. Завершилось все полноценным камбэком, причем как это часто бывает, отличился неочевидный герой — представитель третьего звена Майлс Вуд. Нападающий на скорости подхватил шайбу в средней зоне, вышел один на один с Джейком Эттинджером и переиграл голкипера. «Даллас» и вторую серию плей-офф начал с домашнего поражения. Коэффициенты букмекеров на второй матч.

победа «Даллас Старз» — от 2,30 (Pari, Лига Ставок) до 2,34 (Olimpbet)

победа «Колорадо Эвеланш» — от 2,55 (Pari, Лига Ставок) до 2,66 (Olimpbet)

Где смотреть второй матч Даллас – Колорадо

➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ 💰💰💰