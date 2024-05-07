Сегодня пройдет драфт-лотерея НХЛ. У «Сан-Хосе» самые высокие шансы на первый пик
Сегодня состоится лотерея драфта НХЛ-2024.
В жеребьевке будут участвовать 16 команд, которые не вышли в розыгрыш Кубка Стэнли.
Лотерея из двух раундов определит порядок выбора первых 16 пиков в первом раунде драфта НХЛ 2024 года. Начальные позиции определялись по итогам регулярного чемпионата.
По результатам лотереи команды могут подняться максимум на 10 позиций, поэтому шансы на выигрыш общего первого выбора есть у 11 команд.
Максимальными шансами на первый пик располагает «Сан-Хосе» (18,5% + 7% в случае выигрыша командами с 12-16-й позиций).
1. «Сан-Хосе» – 25,5%;
2. «Чикаго» – 13,5%;
3. «Анахайм» – 11,5%;
4. «Коламбус» – 9,5%;
5. «Монреаль» – 8,5%;
6. «Юта» – 7,5%;
7. «Оттава» – 6,5%;
8. «Сиэтл» – 6,0%;
9. «Калгари» – 5,0%;
10. «Нью-Джерси» – 3,5%;
11. «Баффало» – 3,0%;
12. «Филадельфия» – 2,5% (в случае выигрыша получит общий 2-й выбор);
13. «Миннесота» – 2,0% (в случае выигрыша получит общий 3-й выбор);
14. «Питтсбург» – 1,5% (в случае выигрыша может оставить себе общий 4-й выбор и передать «Сан-Хосе» пик в 1-м раунде драфта-2025 по условиям обмена Эрика Карлссона);
15. «Детройт» – 0,5% (в случае выигрыша получит общий 5-й выбор);
16. «Сент-Луис» – 0,5% (в случае выигрыша получит общий 6-й выбор).
Фаворитом драфта считается форвард молодежной сборной Канады Макклин Селебрини, признанный лучшим игроком сезона в студенческом хоккее США.
Первый раунд состоится 28 июня, раунды со второго по седьмой – 29 июня.
Как мозоль прям на бую ты.
https://www.nhl.com/news/nhl-draft-lottery-could-determine-macklin-celebrini-future