Сегодня пройдет драфт-лотерея НХЛ. У «Сан-Хосе» самые высокие шансы на первый пик

Сегодня состоится лотерея драфта НХЛ-2024.

В жеребьевке будут участвовать 16 команд, которые не вышли в розыгрыш Кубка Стэнли.

Лотерея из двух раундов определит порядок выбора первых 16 пиков в первом раунде драфта 2024 года. Начальные позиции определялись по итогам регулярного чемпионата.

По результатам лотереи команды могут подняться максимум на 10 позиций, поэтому шансы на выигрыш общего первого выбора есть у 11 команд.

Максимальными шансами на первый пик располагает «Сан-Хосе» (18,5% + 7% в случае выигрыша командами с 12-16-й позиций).

1. «Сан-Хосе» – 25,5%;

2. « » – 13,5%;

3. « » – 11,5%;

4. « » – 9,5%;

5. « » – 8,5%;

6. «Юта» – 7,5%;

7. «Оттава» – 6,5%;

8. «Сиэтл» – 6,0%;

9. «Калгари» – 5,0%;

10. «Нью-Джерси» – 3,5%;

11. «Баффало» – 3,0%;

12. «Филадельфия» – 2,5% (в случае выигрыша получит общий 2-й выбор);

13. «Миннесота» – 2,0% (в случае выигрыша получит общий 3-й выбор);

14. «Питтсбург» – 1,5% (в случае выигрыша может оставить себе общий 4-й выбор и передать «Сан-Хосе» пик в 1-м раунде драфта-2025 по условиям обмена Эрика Карлссона);

15. «Детройт» – 0,5% (в случае выигрыша получит общий 5-й выбор);

16. «Сент-Луис» – 0,5% (в случае выигрыша получит общий 6-й выбор).

Фаворитом драфта считается форвард молодежной сборной Канады Макклин Селебрини, признанный лучшим игроком сезона в студенческом хоккее США.

Первый раунд состоится 28 июня, раунды со второго по седьмой – 29 июня.