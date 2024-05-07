Контрольные матчи перед ЧМ-2024. США забили 6 голов Словакии, Канада победила Венгрию
Сборные США и Канады провели контрольные матчи перед ЧМ-2024.
Сборная США победила команду Словакии (6:2), сборная Канады обыграла команду Венгрии (4:0).
Контрольные матчи
Словакия – США – 2:6 (1:2, 1:1, 0:3)
0:1 – 7 Фараби (Леонард, Смит)
0:2 – 10 Болди (Годро, Веренски), ГБ
1:2 – 19 Слафковски (Фегервары, Гривик)
2:2 – 25 Цегларик (Немец, Фегервары)
2:3 – 27 Эйссимонт (Кессел, Хьюз)
2:4 – 50 Ткачак (Хьюз, Зеграс)
2:5 – 54 Смит (Болди, Годро)
2:6 – 59 Хэйс, пустые ворота
Венгрия – Канада – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
0:1 – 3 Парайко (Грейг, Манджипани)
0:2 – 27 Байрэм (Бедард, Бантинг)
0:3 – 39 Пауэр (Манджипани, Гюнтер)
0:4 – 59 Гюнтер (Бедард), ГБ