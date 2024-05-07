Контрольные матчи перед ЧМ-2024. США забили 6 голов Словакии, Канада победила Венгрию

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Сборные США и Канады провели контрольные матчи перед ЧМ-2024.

Сборная США победила команду Словакии (6:2), сборная Канады обыграла команду Венгрии (4:0).

Контрольные матчи

Словакия – США – 2:6 (1:2, 1:1, 0:3)

0:1 – 7 Фараби (Леонард, Смит)

0:2 – 10 Болди (Годро, Веренски), ГБ

1:2 – 19 Слафковски (Фегервары, Гривик)

2:2 – 25 Цегларик (Немец, Фегервары)

2:3 – 27 Эйссимонт (Кессел, Хьюз)

2:4 – 50 Ткачак (Хьюз, Зеграс)

2:5 – 54 Смит (Болди, Годро)

2:6 – 59 Хэйс, пустые ворота

Венгрия – Канада – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

0:1 – 3 Парайко (Грейг, Манджипани)

0:2 – 27 Байрэм (Бедард, Бантинг)

0:3 – 39 Пауэр (Манджипани, Гюнтер)

0:4 – 59 Гюнтер (Бедард), ГБ

1 комментарий
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Словаки могут нервы помотать
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