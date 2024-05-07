Дмитрий Рашевский: «Динамо» незаслуженно проиграло «Трактору». Мы решили сыграть в академический хоккей – недоработали, недонастроились»

Теги Трактор КХЛ Кубок Гагарина Динамо Спорт-Экспресс Дмитрий Рашевский Хоккей

Дмитрий Рашевский назвал незаслуженным поражение от «Трактора» в плей-офф КХЛ.

«Динамо» проиграло уральскому клубу (0-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.

– Как оцените сезон для «Динамо»?

– В целом мы неплохо провели регулярку, заняли первое место, но в плей-офф результат был достаточно обидным.

Думаю, незаслуженно проиграли «Трактору», тем более 0-4 в серии.

Видимо, где-то мы недоработали, где-то недонастроились, и поэтому такой результат плачевный.

– Игра при этом была равной.

– Видимо, у них было больше самоотдачи в некоторых моментах.

У нас команда очень мастеровитая, и мы где-то решили сыграть в академический хоккей. Надо было просто забить «мусорные» голы. «Трактор» их забил, поэтому они и выиграли.

– Вообще «Динамо» подходило к этой серии в роли фаворита.

– Ну видите, кто стал обладателем Кубка Гагарина, никто не ставил на эту команду, а они за счет своего задора, молодого состава и желания выиграли.

Не всегда мастерство решает, – сказал нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский.

6 комментариев
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Незаслуженно проиграли. Целых четыре из четырех. ;)
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Абсолютно заслуженно. Москва в своей Вселенной живет. Еще раз. Счет в серии 4—0,это не может случайность.
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Мусорные голы-это про вашу команду
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Недонастроились? В ПО ? Странно звучит, ради этого ПО и старались весь сезон, чтобы потом недонастроиться.
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Прямо как в протоколе:упал-и так четыре раза подряд
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Ответ Xell
Абсолютно заслуженно. Москва в своей Вселенной живет. Еще раз. Счет в серии 4—0,это не может случайность.
Рашевский сказал какую-то дичь! Вылететь 0:4 и втирать что -то. Были матчи, которые надо было брать , но вы и этого не сделали . В обороне проходной двор - поразительно. Сейчас уже нет желания разбирать каждую линию. Но кубок Континента нахрен никому не нужен , кроме Ротенберга . Это он гордится такими кубками и кубками Шпенглера. В советские годы этот кубок нахрен никому не нужен был . Его рассматривали , как возможность съездить за шмотками лишний раз.
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