Дмитрий Рашевский: «Динамо» незаслуженно проиграло «Трактору». Мы решили сыграть в академический хоккей – недоработали, недонастроились»
Дмитрий Рашевский назвал незаслуженным поражение от «Трактора» в плей-офф КХЛ.
«Динамо» проиграло уральскому клубу (0-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.
– Как оцените сезон для «Динамо»?
– В целом мы неплохо провели регулярку, заняли первое место, но в плей-офф результат был достаточно обидным.
Думаю, незаслуженно проиграли «Трактору», тем более 0-4 в серии.
Видимо, где-то мы недоработали, где-то недонастроились, и поэтому такой результат плачевный.
– Игра при этом была равной.
– Видимо, у них было больше самоотдачи в некоторых моментах.
У нас команда очень мастеровитая, и мы где-то решили сыграть в академический хоккей. Надо было просто забить «мусорные» голы. «Трактор» их забил, поэтому они и выиграли.
– Вообще «Динамо» подходило к этой серии в роли фаворита.
– Ну видите, кто стал обладателем Кубка Гагарина, никто не ставил на эту команду, а они за счет своего задора, молодого состава и желания выиграли.
Не всегда мастерство решает, – сказал нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский.