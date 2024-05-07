Дмитрий Рашевский: «Динамо» незаслуженно проиграло «Трактору». Мы решили сыграть в академический хоккей – недоработали, недонастроились»

Дмитрий Рашевский назвал незаслуженным поражение от «Трактора» в плей-офф КХЛ.

«Динамо» проиграло уральскому клубу (0-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.

– Как оцените сезон для «Динамо»?

– В целом мы неплохо провели регулярку, заняли первое место, но в плей-офф результат был достаточно обидным.

Думаю, незаслуженно проиграли « », тем более 0-4 в серии.

Видимо, где-то мы недоработали, где-то недонастроились, и поэтому такой результат плачевный.

– Игра при этом была равной.

– Видимо, у них было больше самоотдачи в некоторых моментах.

У нас команда очень мастеровитая, и мы где-то решили сыграть в академический хоккей. Надо было просто забить «мусорные» голы. «Трактор» их забил, поэтому они и выиграли.

– Вообще «Динамо» подходило к этой серии в роли фаворита.

– Ну видите, кто стал обладателем Кубка Гагарина, никто не ставил на эту команду, а они за счет своего задора, молодого состава и желания выиграли.

Не всегда мастерство решает, – сказал нападающий « » .