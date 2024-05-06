«Спартак» не планирует предлагать Бурмистрову новый контракт (Metaratings)

Теги Спартак возможные переходы КХЛ Александр Бурмистров Хоккей

«Спартак» не планирует предлагать новый контракт Александру Бурмистрову.

Как сообщает Metaratings, игрок выйдет на рынок свободных агентов.

В сезоне-2023/24 на счету 32-летнего Александра Бурмистрова 50 матчей в регулярном чемпионате и 18 (2+16) очков при показателе полезности «+3».

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ нападающий провел 3 матча и сделал 1 передачу при полезности «+2».

Агент Бурмистрова: «Александр хочет остаться в «Спартаке». Ждем решения клуба»

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7 комментариев
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Ответ Russ Ivan
Ну и зря! Не самый плохой нап в команде, которой нужны опытные дядьки со своим авторитетом. Можно было серьёзно снизить оклад, но сохранить его на сезон...
Вообще не зря!
Он сейчас в команде котируется как 5ый центр.
Но Спартаку, чтобы прогрессировать надо искать центра во втрое звено, а Локтионова переводить в третье. Тогда Бурмистров вообще будет 6-ым. Так что пусть на свои 15-20 миллионов едет в команду с меньшими амбициями.
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Ответ Russ Ivan
Ну и зря! Не самый плохой нап в команде, которой нужны опытные дядьки со своим авторитетом. Можно было серьёзно снизить оклад, но сохранить его на сезон...
Хочешь снова топтаться на месте? Плохо сезон провел это факт. На точке не очень, очков мало, забивает мало
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логично
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Ответ Caniball
Вообще не зря! Он сейчас в команде котируется как 5ый центр. Но Спартаку, чтобы прогрессировать надо искать центра во втрое звено, а Локтионова переводить в третье. Тогда Бурмистров вообще будет 6-ым. Так что пусть на свои 15-20 миллионов едет в команду с меньшими амбициями.
А зачем Локтионова в третье звено? Он очков набрал больше чем кто либо (не считая первой тройки)
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Ответ HockeyMan
А зачем Локтионова в третье звено? Он очков набрал больше чем кто либо (не считая первой тройки)
Так потому что с первой тройкой и выходил в большинстве. Потому и набрал. Ничего ему не будет мешать из третье тройки играть с первой тройкой в первой бригаде большинства.
А во второе звено нужен более мобильный центр, желательно иностранец. Тогда можно будет сколотить и вторую достойную спец. бригаду, которой пока не существует.
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