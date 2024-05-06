«Спартак» не планирует предлагать Бурмистрову новый контракт (Metaratings)

«Спартак» не планирует предлагать новый контракт Александру Бурмистрову.

Как сообщает Metaratings, игрок выйдет на рынок свободных агентов.

В сезоне-2023/24 на счету 32-летнего 50 матчей в регулярном чемпионате и 18 (2+16) очков при показателе полезности «+3».

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ нападающий провел 3 матча и сделал 1 передачу при полезности «+2».

Агент Бурмистрова: «Александр хочет остаться в «Спартаке». Ждем решения клуба»