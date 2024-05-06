«Спартак» не планирует предлагать Бурмистрову новый контракт (Metaratings)
«Спартак» не планирует предлагать новый контракт Александру Бурмистрову.
Как сообщает Metaratings, игрок выйдет на рынок свободных агентов.
В сезоне-2023/24 на счету 32-летнего Александра Бурмистрова 50 матчей в регулярном чемпионате и 18 (2+16) очков при показателе полезности «+3».
В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ нападающий провел 3 матча и сделал 1 передачу при полезности «+2».
Агент Бурмистрова: «Александр хочет остаться в «Спартаке». Ждем решения клуба»
Он сейчас в команде котируется как 5ый центр.
Но Спартаку, чтобы прогрессировать надо искать центра во втрое звено, а Локтионова переводить в третье. Тогда Бурмистров вообще будет 6-ым. Так что пусть на свои 15-20 миллионов едет в команду с меньшими амбициями.
А во второе звено нужен более мобильный центр, желательно иностранец. Тогда можно будет сколотить и вторую достойную спец. бригаду, которой пока не существует.