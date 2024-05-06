Мразек, Гудас, Седлак, Палат и Кубалик – в составе Чехии на ЧМ-2024

Теги Карловы Вары Нью-Джерси Оттава Торонто Чикаго Анахайм Сан-Хосе Аризона Сборная Чехии по хоккею НХЛ ХВ-71 Давос Спарта Пардубице Роман Червенка ЧМ по хоккею Айова Уайлд Фэрьестад Литвинов Рапперсвиль Тршинец Комета Брно Радко Гудас Ондржей Палат Томаш Кундратек Якуб Крейчик Петр Мразек Лукаш Седлак Давид Кемпф Ондржей Каше Михал Кемпни Ян Шкотка Доминик Кубалик Даниэль Воженилек Либор Гаек Ян Рутта Давид Томашек Карел Веймелка Радан Ленц Матей Странски Лукаш Достал Ондржей Беранек Яхим Конделик Михал Коваржчик Якуб Флек Давид Шпачек Павел Коусал Хоккей

Тренерский штаб сборной Чехии объявил состав на ЧМ по хоккею-2024.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в чешских городах Прага и Острава.

На данный момент в состав сборной Чехии вошли 3 вратаря, 8 защитников и 15 нападающих.

Вратари: Лукаш Достал («Анахайм»), Карел Веймелка («Аризона»), Петр МразекЧикаго»).

Защитники: Ян Шкотка («Комета Брно»), Якуб Крейчик, Михал Кемпни (оба – «Спарта»), Давид Шпачек («Айова Уайлд»), Радко Гудас («Анахайм»), Ян Рутта («Сан-Хосе»), Томаш Кундратек («Тршинец»), Либор Гаек («Пардубице»).

Нападающие: Роман Червенка («Рапперсвиль»), Ондржей Беранек («Карловы Вары»), Давид Томашек («Фэрьестад»), Якуб Флек («Комета Брно»), Яхим Конделик («Ческе Будеевице»), Радан Ленц (ХВ-71), Михал Коваржчик («Юкурит»), Матей Странски («Давос»), Павел Коусал («Спарта»), Ондржей Каше («Литвинов»), Давид Кемпф («Торонто»), Ондржей Палат («Нью-Джерси»), Доминик Кубалик («Оттава»), Даниэль Воженилек («Тршинец»), Лукаш Седлак («Пардубице»)

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7 комментариев
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Достаточно слабенький состав у Чехов.
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Ответ Caniball
Достаточно слабенький состав у Чехов.
Кубалик один топ
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Просела Чехия по игрокам в последнее время. Никто кроме Пастернака ничего из себя толком не представляет сейчас. Мразек - мем, а не вратарь, а у Кампфа снова бездарный сезон за Торонто
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В ПО выйдут, а дальше как пойдёт.
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Нифига себе, все три кипера из НХЛ. Риттиха не хватает
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Ответ Bzz Pvz
Просела Чехия по игрокам в последнее время. Никто кроме Пастернака ничего из себя толком не представляет сейчас. Мразек - мем, а не вратарь, а у Кампфа снова бездарный сезон за Торонто
Золотое поколение 90ых ушло, только Ягр продолжает еще карьеру))Количество чехов в НХЛ сократилось в 2 раза за 20 лет. В сезоне 2003-2004 в лиге сыграли 74 представителя этой страны , в прошедшем 2023-2024 - 32 чеха. Но исторически у них всегда была одна-две суперзвезды (Ягр, Гашек), пара очень крепких околозвездных игроков (Элиаш, Гейдук) и несколько достойных вратарей. Остальные особо ничем не выделялись , кто-то проводил достойную карьеру игрока среднего класса по меркам НХЛ , кто-то выдавал пару ярких сезонов, потухал и уезжал на родину. Эта тенденция продолжилась и когда уже постарел Ягр, а Элиаш, Гейдук и тд закончили. Их место заняли Крейчи, Ворачек, которые уже тоже закончили. Статус флагмана у Ягра перехватил Пастрняк, самая яркая их звезда, есть Гертл, есть Нечас, хорошую игру показывают Гронек, Заха, все они играют в плей офф на данный момент. С ними бы состав уже по другому смотрелся. У Чехов хорошая молодежка в последние года была, взяли серебро и бронзу на последних мчм. Оттуда точно человек 4-5 в нхл задержатся , у Кулиха, Йиричека и Шале есть шансы в ведущих игроков вырасти. Молодой вратарь Достал из Анахайма может не хило стрельнуть. Просто после доминирования чехов в конце 90ых- начала 00 (причем там большая часть игроков была из Европы) они всегда котируются в топах, но за последние лет 10 на чм они брали медали 1 раз . На олимпиаде 20 лет назад.
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Ответ Александр Цымбаленко
Кубалик один топ
Кубалик этот сезон «блистательно» провел в Оттаве, 15 очков за сезон)
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