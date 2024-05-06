Мразек, Гудас, Седлак, Палат и Кубалик – в составе Чехии на ЧМ-2024

Тренерский штаб сборной Чехии объявил состав на ЧМ по хоккею-2024.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в чешских городах Прага и Острава.

На данный момент в состав сборной вошли 3 вратаря, 8 защитников и 15 нападающих.

Вратари: Лукаш Достал («Анахайм»), Карел Веймелка (« »), (« »).

Защитники: Ян Шкотка («Комета Брно»), Якуб Крейчик, Михал Кемпни (оба – «Спарта»), Давид Шпачек («Айова Уайлд»), Радко Гудас («Анахайм»), Ян Рутта («Сан-Хосе»), Томаш Кундратек («Тршинец»), Либор Гаек («Пардубице»).

Нападающие: Роман Червенка («Рапперсвиль»), Ондржей Беранек («Карловы Вары»), Давид Томашек («Фэрьестад»), Якуб Флек («Комета Брно»), Яхим Конделик («Ческе Будеевице»), Радан Ленц (ХВ-71), Михал Коваржчик («Юкурит»), Матей Странски («Давос»), Павел Коусал («Спарта»), Ондржей Каше («Литвинов»), Давид Кемпф («Торонто»), Ондржей Палат («Нью-Джерси»), Доминик Кубалик («Оттава»), Даниэль Воженилек («Тршинец»), Лукаш Седлак («Пардубице»)