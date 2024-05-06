Третьяк о матче «России 25» в Омске: «Полный зал, настоящий праздник. Последний раз такое видел в Канаде – большие арены, такая атмосфера. Омичи заслужили»

Теги болельщики Владислав Третьяк Сборная Беларуси по хоккею КХЛ Дмитрий Медведев G-Drive Арена Политика Матч ТВ сборная России U25 Виталий Хоценко Хоккей

Владислав Третьяк поделился мнением об атмосфере на матче «России 25» в Омске.

Команда Романа Ротенберга играет против Беларуси (4:0, третий период) в Омске.

«Полный зал на сборной России, настоящий праздник. Хотел бы поблагодарить губернатора (Виталия Хоценко – Sports) за прекрасную организацию.

Сегодня настоящий праздник хоккея. Для меня это особый праздник. Когда решалось, где провести молодежный чемпионат мира, сначала был только Новосибирск. Омичи тоже хотели турнир себе.

Были сложные моменты, но правительство поддержало, поддержал Дмитрий Анатольевич Медведев. Было важно построить такую арену. Сейчас сижу и как ребенок радуюсь.

То, что я сегодня вижу здесь, последний раз видел только в Канаде. Там такие же большие арены, полные зрителей, такая атмосфера.

Омичи заслужили такой праздник», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

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6 комментариев
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Не думаю, что омичи заслужили СКА ряженых типо под сборную, которая даже не сборная
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+10
Ответ Фанат Сан-Марино
Не думаю, что омичи заслужили СКА ряженых типо под сборную, которая даже не сборная
Полностью поддерживаю.
+4
0
+4
Арена отличная,согласен.
Времена такие себе.
+3
0
+3
все игры соперники не одного гола не забили, супер серия, соперники точно не уступают Финам и канадцам, капец им всем.
+3
0
+3
А на СКА-Арену во времена побития мировых рекордов не позвали что ли?
+2
0
+2
Пора организовывать типа зимней классики, народ уже на арену не вмещается
+2
-1
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