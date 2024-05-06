Третьяк о матче «России 25» в Омске: «Полный зал, настоящий праздник. Последний раз такое видел в Канаде – большие арены, такая атмосфера. Омичи заслужили»

Владислав Третьяк поделился мнением об атмосфере на матче «России 25» в Омске.

Команда Романа Ротенберга играет против Беларуси (4:0, третий период) в Омске.

«Полный зал на сборной России, настоящий праздник. Хотел бы поблагодарить губернатора (Виталия Хоценко – Sports) за прекрасную организацию.

Сегодня настоящий праздник хоккея. Для меня это особый праздник. Когда решалось, где провести молодежный чемпионат мира, сначала был только Новосибирск. Омичи тоже хотели турнир себе.

Были сложные моменты, но правительство поддержало, поддержал Дмитрий Анатольевич Медведев. Было важно построить такую арену. Сейчас сижу и как ребенок радуюсь.

То, что я сегодня вижу здесь, последний раз видел только в Канаде. Там такие же большие арены, полные зрителей, такая атмосфера.

Омичи заслужили такой праздник», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.