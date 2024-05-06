33-летний Мартынов подписал с «Сибирью» контракт на один год
«Сибирь» подписала контракт с Егором Мартыновым.
Соглашение рассчитано на один сезон.
В минувшем сезоне 33-летний защитник выступал за «Динамо». За 33 игры регулярного чемпионата Мартынов набрал 7 (4+3) очков при полезности «плюс 4».
В Кубке Гагарина он провел 3 матча и не отметился результативными действиями при среднем игровом времени 5:26.
«Помимо «Динамо», защитник выступал за «Металлург» (Новокузнецк), «Трактор», «Локомотив», «Авангард», «Металлург» (Магнитогорск), «Торпедо».
В сезоне-2013/14 Егор играл за «Сибирь» – за нашу команду он провел 18 матчей, забросил одну шайбу и отдал две передачи», – сказано в сообщении клуба.