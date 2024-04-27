Каблуков и Мартынов покидают «Динамо»

Илья Каблуков и Егор Мартынов покидают «Динамо».

Срок соглашений игроков истекает 30 апреля.

«Хоккейный Клуб «Динамо» Москва благодарит Илью и Егора за игру, честный труд, а также за вклад в становление нового коллектива. Желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении «Динамо».

Защитник Егор Мартынов провел 33 игры в регулярном чемпионате-2023/24 и набрал 7 (4+3) очков при показателе полезности «+4». В плей-офф он сыграл 3 матча при полезности «-1».

Нападающий Илья Каблуков набрал 8 (3+5) баллов в 68 играх регулярки. В плей-офф он провел 10 матчей, не набрав очков