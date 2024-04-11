«Динамо» не будет продлевать контракт с Мартыновым (Артур Хайруллин)

Теги возможные переходы КХЛ Динамо Егор Мартынов Спорт-Экспресс Хоккей

Егор Мартынов покинет «Динамо».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. 

«Московское «Динамо» не будет продлевать контракт с защитником Егором Мартыновым.

Игрок выйдет на рынок свободных агентов», – написал Хайруллин.

Мартынов провел 33 игры в регулярном чемпионате-2023/24 и набрал 7 (4+3) очков при показателе полезности «+4». В плей-офф он сыграл 3 матча при полезности «-1».

Срок соглашения Мартынова с «Динамо» рассчитан до 30 апреля.

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