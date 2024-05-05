Филатов о Гребенкине: «В «Торонто» назрели перемены. Всем надоело, что Марнер, Мэттьюс, Нюландер и Таварес не приносят результата. Разноплановость позволяет Никите спокойно зайти в топ-6»

Теги Торонто НХЛ Джон Таварес Никита Филатов Вильям Нюландер Митч Марнер Остон Мэттьюс Никита Гребенкин Хоккей

Никита Филатов высказался о перспективах Никиты Гребенкина в «Торонто».

«Гребенкин – точно игрок НХЛ. Его характер, уровень мастерства и разноплановость говорят за то, что у него там получится. Более того, я считаю, что он уже в следующем сезоне может закрепиться в составе первой команды «Торонто».

Мне кажется, там назрели серьезные перемены, и Никита со своим контрактом новичка там как раз кстати. Всем надоело, что Марнер, Мэттьюс, Нюландер и Таварес не приносят результата. Думаю, если кого-то из них подвинут, то на освободившееся место будут рассматривать именно таких ребят, как Гребенкин.

Его разноплановость позволяет ему спокойно зайти как в третье-четвертое звено, так и в топ-6. Он бы отлично составил компанию Марнеру, который не любит вести черновую борьбу и никогда в жизни не полезет на пятак. А Гребенкин любит это делать», – сказал бывший нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Филатов.

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11 комментариев
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мне кажется что это бред...в ближайшие пару-тройку сезонов никакие топ-6 ему не светят точно, и в перестройку Торонто точно не уйдет, чтобы Гребенкин очень легко попал в топ-6. Сам Гребенкин уж слишком самоуверенный...скажем так, он не вау как играл в КХЛ...в НХЛ думаю он хоккей с трибуны будет смотреть
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Ну да, ну да, Гребенкин принесет больше пользы Торонто нежели Мэттьюс🤣🤣🤣
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Ну логика в словах есть. Ну вот кто лидер Торонто? Мэттьюс? Он суперснайпер, но для лидера мягковат. Таварес? Да, опыт есть, жесткость есть, но авторитета видимо не хватает. Марнер? Малой еще слишком и самолюбив. Нюландеру так вообще пофиг на всех, своя шкура на первом месте, и на втором. Взять Колорадо - там Маккинон безоговорочно. Вашики - в былые времена Овечкин, щас рушится все конечно, но все же. Питы - Кросби. И т.д. Команде нужен ярковыраженный лидер. У Торонто кучка самолюбивых эгоистов с ахрененными контрактами и все. В таком составе кубки не берут
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Конечно всем Мэтьюс надоел, гребенкина подавай.
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Филатов бредит что ли??? Какое топ-6 для Гребенкина??? Какая силовая борьба??? Попихаться у ворот и вести полноценную силовую борьбу на протяжении всего матча - это две большие разницы...
Вон Цыплаков из "Спартака" за чемпионат 145 силовых приемов, он 6-й во всей лиге, а у Гребенкина 67 приемов и в 100 лидеров по силовым приемам он попадает??? в 50 точно не попадает...
А может есть ощущение что ради Гребенкина Торонто контракт условного Тавареса (Нюландера, Марнера...) выкупит???))) А может Гребенкин лучше Тайлера Бертуцци или Макса Доми ???
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Ответ Satyr_Diaz
Ну логика в словах есть. Ну вот кто лидер Торонто? Мэттьюс? Он суперснайпер, но для лидера мягковат. Таварес? Да, опыт есть, жесткость есть, но авторитета видимо не хватает. Марнер? Малой еще слишком и самолюбив. Нюландеру так вообще пофиг на всех, своя шкура на первом месте, и на втором. Взять Колорадо - там Маккинон безоговорочно. Вашики - в былые времена Овечкин, щас рушится все конечно, но все же. Питы - Кросби. И т.д. Команде нужен ярковыраженный лидер. У Торонто кучка самолюбивых эгоистов с ахрененными контрактами и все. В таком составе кубки не берут
Набор стереотипов. Особенно конечно прикольно что Марнер малой в 27, а видимо Гребенкин в 21 мужычарский мужычарище.

Насчет Нюландера, какие к нему претензии то вообще? Вышел с травмы и забил 3 гола в 3х матчах

Проблема Торонто в том, что ее лидеры перерабатывают в регулярке и подходят к ПО в плохих кондициях. Необходимо укрепить глубину состава.
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Марнер боится черновой работы) но Марнер был в тройке на Селке в прошлом сезоне
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Только куда нынешних лидеров деть с их зарплатами? В этом то и проблема
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Торонто уникальный клуб конечно, почти как КВН
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У Торонто есть только 2 возможности снять проклятие: 1. Подписать Гребенкина 2. Назначить на должности главного тренера и генменеджера безумного гения Йозе Марино
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Ответ Satyr_Diaz
Ну логика в словах есть. Ну вот кто лидер Торонто? Мэттьюс? Он суперснайпер, но для лидера мягковат. Таварес? Да, опыт есть, жесткость есть, но авторитета видимо не хватает. Марнер? Малой еще слишком и самолюбив. Нюландеру так вообще пофиг на всех, своя шкура на первом месте, и на втором. Взять Колорадо - там Маккинон безоговорочно. Вашики - в былые времена Овечкин, щас рушится все конечно, но все же. Питы - Кросби. И т.д. Команде нужен ярковыраженный лидер. У Торонто кучка самолюбивых эгоистов с ахрененными контрактами и все. В таком составе кубки не берут
Нет команды, нет тренера! Бертуцци после Бостона посмотрел на этот бардак изнутри и вряд-ли захочет остаться!
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