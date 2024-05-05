Филатов о Гребенкине: «В «Торонто» назрели перемены. Всем надоело, что Марнер, Мэттьюс, Нюландер и Таварес не приносят результата. Разноплановость позволяет Никите спокойно зайти в топ-6»
Никита Филатов высказался о перспективах Никиты Гребенкина в «Торонто».
«Гребенкин – точно игрок НХЛ. Его характер, уровень мастерства и разноплановость говорят за то, что у него там получится. Более того, я считаю, что он уже в следующем сезоне может закрепиться в составе первой команды «Торонто».
Мне кажется, там назрели серьезные перемены, и Никита со своим контрактом новичка там как раз кстати. Всем надоело, что Марнер, Мэттьюс, Нюландер и Таварес не приносят результата. Думаю, если кого-то из них подвинут, то на освободившееся место будут рассматривать именно таких ребят, как Гребенкин.
Его разноплановость позволяет ему спокойно зайти как в третье-четвертое звено, так и в топ-6. Он бы отлично составил компанию Марнеру, который не любит вести черновую борьбу и никогда в жизни не полезет на пятак. А Гребенкин любит это делать», – сказал бывший нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Филатов.
Вон Цыплаков из "Спартака" за чемпионат 145 силовых приемов, он 6-й во всей лиге, а у Гребенкина 67 приемов и в 100 лидеров по силовым приемам он попадает??? в 50 точно не попадает...
А может есть ощущение что ради Гребенкина Торонто контракт условного Тавареса (Нюландера, Марнера...) выкупит???))) А может Гребенкин лучше Тайлера Бертуцци или Макса Доми ???
Насчет Нюландера, какие к нему претензии то вообще? Вышел с травмы и забил 3 гола в 3х матчах
Проблема Торонто в том, что ее лидеры перерабатывают в регулярке и подходят к ПО в плохих кондициях. Необходимо укрепить глубину состава.