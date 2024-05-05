Филатов о Гребенкине: «В «Торонто» назрели перемены. Всем надоело, что Марнер, Мэттьюс, Нюландер и Таварес не приносят результата. Разноплановость позволяет Никите спокойно зайти в топ-6»

Никита Филатов высказался о перспективах Никиты Гребенкина в «Торонто».

«Гребенкин – точно игрок . Его характер, уровень мастерства и разноплановость говорят за то, что у него там получится. Более того, я считаю, что он уже в следующем сезоне может закрепиться в составе первой команды « ».

Мне кажется, там назрели серьезные перемены, и Никита со своим контрактом новичка там как раз кстати. Всем надоело, что Марнер, , и Таварес не приносят результата. Думаю, если кого-то из них подвинут, то на освободившееся место будут рассматривать именно таких ребят, как Гребенкин.

Его разноплановость позволяет ему спокойно зайти как в третье-четвертое звено, так и в топ-6. Он бы отлично составил компанию , который не любит вести черновую борьбу и никогда в жизни не полезет на пятак. А Гребенкин любит это делать», – сказал бывший нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Филатов.