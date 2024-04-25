Якуб Ворачек завершил карьеру в 34 года. У него 1107 матчей и 834 очка в НХЛ

Якуб Ворачек официально закончил карьеру.

Чешский форвард не выходил на лед с ноября 2022 года, когда получил сотрясение мозга в матче с «Колорадо».

В составе «Коламбуса» и «Филадельфии» Ворачек провел 1107 матчей, набрав 834 (232+602) очка.

Последним клубом в карьере хоккеиста стала «Аризона», за которую он не сыграл ни разу.

34-летний игрок в прошлом сезоне вошел в тренерский штаб «Кладно», владельцем которого является Яромир Ягр.