Якуб Ворачек завершил карьеру в 34 года. У него 1107 матчей и 834 очка в НХЛ

Теги Филадельфия Коламбус Аризона Яромир Ягр Сборная Чехии по хоккею НХЛ чемпионат Чехии Якуб Ворачек Кладно Хоккей

Якуб Ворачек официально закончил карьеру.

Чешский форвард не выходил на лед с ноября 2022 года, когда получил сотрясение мозга в матче с «Колорадо».

В составе «Коламбуса» и «Филадельфии» Ворачек провел 1107 матчей, набрав 834 (232+602) очка.

Последним клубом в карьере хоккеиста стала «Аризона», за которую он не сыграл ни разу.

34-летний игрок в прошлом сезоне вошел в тренерский штаб «Кладно», владельцем которого является Яромир Ягр.

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2 комментария
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Классный игрок был. Несмотря на габариты, очень техничный. Удачи
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А Хосса закончил?
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