Волк получит около 100 млн рублей от «Автомобилиста» за 2 года по новому контракту (Артур Хайруллин)

Теги Автомобилист КХЛ Кертис Волк деньги Хоккей

Кертис Волк получит 50 млн рублей за каждый из двух сезонов в «Автомобилисте».

Ранее стало известно, что 31-летний нападающий продлил контракт с клубом на два года.

По данным журналиста Артура Хайруллина, зарплата игрока составит около 50 миллионов рублей за сезон.

В минувшем регулярном чемпионате Волк провел 60 матчей за «Автомобилист» и набрал 28 (8+20) очков при полезности «плюс 1».

В плей-офф Волк провел 15 игр и отметился 7 (1+6) баллами за результативность при полезности «минус 9».

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