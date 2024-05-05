Ванкувер – Эдмонтон: прогноз на первый матч 9 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТБ 5,5

Счет в серии 0 – 0

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Все серии в полуфиналах конференций по-своему будут интересными, но только в одной из них встретятся две канадские команды. «Ванкувер Кэнакс» в нынешнем сезоне сделали качественный шаг вперед. Одно время лидировали в регулярном чемпионате, чуть сдали во второй половине сезона, но все равно многие считают «касаток» скрытыми претендентами на победу в Кубке Стэнли. В «Ванкувере» нет ярко выраженных звезд, разве что нападающий Элиас Петтерссен претендует на главную, да и то своими подвигами он поражал в прошлом сезоне. За сто очков в регулярке перешагнул только Джей Ти Миллер, лучшим снайпером стал Брок Босер с 40 голами. Где уж там тягаться с Макдэвидами-Драйзайтлями. Однако Рик Токкет смог создать коллектив, который силен именно командными взаимодействиями.

В серии с «Нэшвилл Предаторз» пришлось очень непросто. Команды больше действовали с оглядкой на свои ворота. Отсюда антирекорд «Ванкувера» в XXI веке, победа в серии с самым минимальным количеством бросков — по 20,2 в среднем за матч. Ранее в 2003 году «Миннесота» наносила чуть более 21 броска. «Эдмонтон Ойлерз» если и изменились, то ненамного. Главная беда команды в том, что есть два первых звена нападения, но никакой поддержки от нижних троек. Усилий Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля хватает, чтобы третий год подряд проходить «Лос-Анджелес Кингз», но потолок финал конференции, как это было в позапрошлом году с выносом от «Колорадо Эвеланш». Плохая новость для поклонников «нефтяников» заключается и в том, что в регулярном чемпионате они проиграли «Ванкуверу» все четыре матча, практически в каждом без вариантов (8 : 1, 4 : 3, 6 : 2, 3 : 1). Предстоящую серию «касатки» должны начать с победы. Букмекеры предлагают следующие коэффициенты на первый матч.

победа «Ванкувер Кэнакс» — от 2,69 (BetBoom) до 2,87 (Olimpbet)

победа «Эдмонтон Ойлерз» — от 2,22 (BetBoom) до 2,28 (Бетсити, Лига Ставок)

Где смотреть первый матч Ванкувер – Эдмонтон

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