Крайдер об игре Зибанежада в плей-офф: «Мика делает для нас все. «Рейнджерс» повезло с центрами»

Теги Рейнджерс Каролина Кубок Стэнли НХЛ Крис Крайдер Мика Зибанежад Винсент Трочек Хоккей

Крис Крайдер высказался об игре Мики Зибанежада в плей-офф НХЛ.

Форвард «Рейнджерс» набрал 3 (2+1) очка в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (4:3, 1-0). 

В текущем плей-офф у 31-летнего шведа 10 (3+7) баллов в 5 играх. 

«Мика делает для нас все. Вбрасывания и другие детали, ответственная игра в своей зоне, поддержка атакующих действий.

Нам очень повезло, что у нас есть два таких центра [Зибанежад и Трочек]», – сказал нападающий клуба из Нью-Йорка. 

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