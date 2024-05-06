Крайдер об игре Зибанежада в плей-офф: «Мика делает для нас все. «Рейнджерс» повезло с центрами»

Крис Крайдер высказался об игре Мики Зибанежада в плей-офф НХЛ.

Форвард « » набрал 3 (2+1) очка в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (4:3, 1-0).

В текущем плей-офф у 31-летнего шведа 10 (3+7) баллов в 5 играх.

« делает для нас все. Вбрасывания и другие детали, ответственная игра в своей зоне, поддержка атакующих действий.

Нам очень повезло, что у нас есть два таких центра [Зибанежад и ]», – сказал нападающий клуба из Нью-Йорка.