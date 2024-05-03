Флорида – Бостон: прогноз на первый матч 7 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТБ 5,5

Счет в серии 0 – 0

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Болельщики прекрасно помнят прошлогоднюю серию этих команд в первом раунде Кубка Стэнли. Тогда очевидными фаворитами выглядели «Бостон Брюинз». Команда стала первой в Атлантическом дивизионе, а «Флорида» лишь в последний момент добыла для себя вторую уайлд-кард и стартовала в конференции будучи восьмой. Серия тоже складывалась для «Пантерз» так себе. При счете 3 – 1 в пользу «Брюинз» на южан уже практически никто не ставил, но завершилось для них все финалом Кубка Стэнли. На этот раз команды поменялись местами. «Флорида» не только фаворит предстоящей серии, но чуть ли не основной претендент на победу в турнире. Команда Пола Мориса уверенно прошла в пяти матчах «Тампа-Бэй Лайтнинг» и с 30 апреля дожидалась своего соперника. Соперник тем временем вновь выигрывал в серии со счетом 3 – 1 теперь уже против «Торонто Мэйпл Лифс», но довел дело до седьмого матча, где добыл победу в овертайме.

«Бостон» и «Флорида» четыре раза встречались в регулярном сезоне. Во всех матчах побеждали «Брюинз», но в трех случаях с преимуществом лишь в одну шайбу и в двух в овертаймах. Предстоящая серия будет только третьей в истории этих команд. Помимо прошлого года они встречались в 1996 году. «Флорида» тогда выиграла в пяти матчах и тоже смогла дойти до финала Кубка Стэнли. Сейчас у «Пантерз» более сбалансированный состав, неудержимое первое звено, где Картер Верхэге и Меттью Ткачак набрали по 9 результативных баллов и входят в пятерку лучших бомбардиров розыгрыша Кубка. У «Бостона» 8 очков (3 гола и 5 передач) набрал неувядающий Брэд Маршанд. Другое дело, хватит ли сил у команды против еще более сильного соперника, чем «Торонто». Коэффициенты букмекеров на первый матч серии.

победа «Флориды Пантерз» — от 2,11 (BetBoom) до 2,20 (Бетсити)

победа «Бостон Брюинз» — от 2,89 (BetBoom) до 2,97 (Лига Ставок)

Где смотреть первый матч Флорида – Бостон

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