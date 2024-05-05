Любушкин применил 10 силовых приемов в 7-м матче серии с «Бостоном». У него 3 передачи, 30 хитов, 7 блоков и «+4» в этом плей-офф

Теги Торонто Бостон Кубок Стэнли НХЛ Илья Любушкин Хоккей

Илья Любушкин применил 10 силовых приемов в 7-м матче серии с «Бостоном».

«Торонто» проиграл «Брюинс» (3-4 в серии, 1:2 ОТ в седьмом матче) и вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде. 

Защитник «Лифс» (19:38, 1:32 – в меньшинстве, «минус 1») завершил матч с 10 силовыми приемами и 1 блоком. 

Всего в 7 играх серии у россиянина 3 (0+3) очка при полезности «+4». По числу хитов (30) он делит 7-е место среди всех игроков в текущем плей-офф. Также на его счету 7 блоков. 

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2 комментария
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Он то как раз делал своё дело, в отличии от таких как Марнер.
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