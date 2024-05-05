Пастрняк – 5-й игрок в истории «Бостона» с голом в овертайме 7-го матча серии плей-офф

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Давид Пастрняк – 5-й игрок в истории «Бостона» с голом в овертайме 7-го матча .

Чешский форвард принес «Брюинс» победу в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Торонто» (4-3, 2:1 ОТ в седьмой игре). 

Он отличился на 61:54, завладев шайбой после вброса Хампуса Линдхольма в зону соперника и удачного отскока от борта.

Гол стал для Пастрняка первым в овертаймах матчей плей-офф за карьеру. 

До него в истории клуба только 4 игрока забивали в седьмых играх серий после завершения основного времени.

Это Мел Хилл (1939 год, против «Рейнджерс»), Брэд Парк (1983 год, против «Баффало»), Нэтан Хортон (2011, против «Монреаля») и Патрис Бержерон (2013, против «Торонто»). 

В текущем плей-офф на счету нападающего 5 (3+2) баллов в 7 играх. 

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