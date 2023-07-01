«Ванкувер» подписал Коула на год и 3 млн долларов, Блюгерса – на год и 1,9 млн

«Ванкувер» подписал контракты с Йэном Коулом и Теодорсом Блюгерсом.

34-летний защитник получил соглашение на год и 3 миллиона долларов, 28-летний нападающий – на год и 1,9 млн.

В минувшем сезоне Коул выступал за « » и набрал 17 (3+14) очков в 78 матчах при полезности «+13», 61 минуте штрафа и среднем времени на льду 19:23.

В его активе 117 силовых приемов (5-е место в команде) и 123 блока (3-е после Михаила Сергачева и Виктора Хедмана). В 6 матчах плей-офф добавил 3 (1+2) очка.

– 2-кратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» (2016, 2017 годы). Его зарплата по прошлому однолетнему контракту составляла 3 млн долларов.

выступал за «Питтсбург и « », с которым выиграл Кубок Стэнли.

В регулярном чемпионате провел 63 матча и набрал 16 (4+12) очков. В 6 играх за «Голден Найтс» в победном плей-офф добавил 2 (1+1) балла.

Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 2,2 млн долларов.