«Ванкувер» подписал Коула на год и 3 млн долларов, Блюгерса – на год и 1,9 млн

Теги переходы Тампа-Бэй Ванкувер НХЛ Вегас Йэн Коул Теодорс Блюгерс Хоккей

«Ванкувер» подписал контракты с Йэном Коулом и Теодорсом Блюгерсом.

34-летний защитник получил соглашение на год и 3 миллиона долларов, 28-летний нападающий – на год и 1,9 млн.

В минувшем сезоне Коул выступал за «Тампу» и набрал 17 (3+14) очков в 78 матчах при полезности «+13», 61 минуте штрафа и среднем времени на льду 19:23. 

В его активе 117 силовых приемов (5-е место в команде) и 123 блока (3-е после Михаила Сергачева и Виктора Хедмана). В 6 матчах плей-офф добавил 3 (1+2) очка. 

Коул – 2-кратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» (2016, 2017 годы). Его зарплата по прошлому однолетнему контракту составляла 3 млн долларов.

Блюгерс выступал за «Питтсбург и «Вегас», с которым выиграл Кубок Стэнли.

В регулярном чемпионате провел 63 матча и набрал 16 (4+12) очков. В 6 играх за «Голден Найтс» в победном плей-офф добавил 2 (1+1) балла.

Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 2,2 млн долларов.

1 комментарий

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Мандалай
Ещё Суси из Сиэтла на 3 сезона по 3,25 млн.
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