Коул сменил номер в «Кэнакс» с 28-го на 82-й из-за недовольства болельщиков. Под 28-м играл Бурдон, разбившийся на мотоцикле насмерть

Теги Ванкувер Люк Бурдон НХЛ Йэн Коул Хоккей

Йэн Коул объявил о смене игрового номера в «Ванкувере».

Защитник перешел в канадский клуб по ходу текущего межсезонья.

Йэн Коул ранее выступал под номером 28. Когда «Кэнакс» сообщили о выбранных хоккеистами номерах в команде, то Коул также был представлен под номером 28.

Болельщики «Ванкувера» в социальных сетях выражали непонимание в связи с тем, что до этого под номером 28 играл Люк Бурдон, который погиб в 2008 году, столкнувшись на мотоцикле с тягачом.

«Я не знал Люка и не знал, что он носил форму с номером 28 в «Кэнакс», но я, безусловно, помню его душераздирающую историю и трагическую гибель. Из уважения к нему и в память о нем я решил изменить свой номер на 82», – говорится в сообщении Коула.

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