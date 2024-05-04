Морозов получит 65 млн рублей от «Сибири» за 2 года по новому контракту (Михаил Зислис)

Теги Сибирь КХЛ Михаил Зислис Илья Морозов деньги Хоккей

Илья Морозов заработает 65 млн рублей за два сезона в «Сибири».

Ранее стало известно, что 25-летний защитник продлил контракт с клубом из Новосибирска. 

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, зарплата игрока составит 65 миллионов рублей за два года.

В регулярном чемпионате-2023/24 Илья Морозов набрал 9 (5+4) очков в 68 играх при полезности «минус 6».

Для игрока следующий сезон станет восьмым в составе «Сибири».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий