Морозов получит 65 млн рублей от «Сибири» за 2 года по новому контракту (Михаил Зислис)

Илья Морозов заработает 65 млн рублей за два сезона в «Сибири».

Ранее стало известно, что 25-летний защитник продлил контракт с клубом из Новосибирска.

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, зарплата игрока составит 65 миллионов рублей за два года.

В регулярном чемпионате-2023/24 Илья Морозов набрал 9 (5+4) очков в 68 играх при полезности «минус 6».

Для игрока следующий сезон станет восьмым в составе «Сибири».