Даллас – Вегас: прогноз на седьмой матч 6 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТМ 5,5

Счет в серии 3 – 3 (3 : 4, 1 : 3, 3 : 2 ОТ, 4 : 2, 3 : 2, 0 : 2)

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Дай волю этим командам, они и дальше будут играть. Если бы кто-нибудь до начала серии сказал, что «Вегас» проиграет в ней три матча подряд, то, как минимум, над таким прогнозом просто посмеялись. Более того, после двух гостевых побед «рыцарей» в Далласе можно было решить, что серия не затянется. Но техасцы совершили, казалось бы, невозможное, сначала дважды выиграли в Парадайзе, а затем вышли вперед на своей площадке. Теперь уже действующим обладателям Кубка Стэнли отступать было некуда, права на ошибку они не имели и начали шестой матч гораздо активнее гостей. Шансы забросить были сразу у нескольких игроков, в том числе у Ивана Барбашева, но в завершающей стадии следовали либо ошибки, либо отлично играл голкипер гостей Джейк Эттинджер. И при этом ни одного удаления. В самом начале второго периода забрасывать могли гости. После ошибки игрока «Вегаса» в своей зоне Тайлер Сегин вышел один на один с вратарем, но переиграть Эдина Хилла к восторгу местной публики не смог.

В любом случае «Даллас» провел второй отрезок игры гораздо активнее, но при этом игроки гостей дважды удалялись. Впрочем, реализовать лишнего «рыцари» так и не смогли, а во время второго большинства чуть было не пропустили гол в свои ворота. Во второй половине матча начало складываться ощущение, что игра идет до первой заброшенной шайбы, то есть по сути уже идет овертайм. Напряжение на площадке росло с каждой минутой. Эмоции пришлось выплеснуть в середине третьего периода, когда Ноа Хэнифин забросил победную шайбу из не самой очевидной позиции. Но Эттинджеру закрыли обзор, поделать вратарь ничего не мог. Вторую шайбу Марк Стоун забросил уже в пустые ворота. Ночью с воскресенья на понедельник команды завершат своим матчем первый раунд Кубка Стэнли 2024, нас ждет интересная развязка. К сведению, в карьере тренера «Далласа» Питера Дебура было сечь седьмых матчей, и он не проиграл ни одного. Коэффициенты букмекеров следующие.

победа «Даллас Старз» — от 2,12 (BetBoom) до 2,18 (Бетсити, Olimpbet)

победа «Вегас Голден Найтс» — от 2,90 (BetBoom) до 3,00 (Бетсити)

Где смотреть седьмой матч Даллас – Вегас

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