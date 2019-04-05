Егор Яковлев: «Страшно смотреть на то, что происходит в США, но бунтующий народ можно понять»

Защитник Егор Яковлев прокомментировал ситуацию с протестами в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

В сезоне-2018/19 хоккеист выступал в за .

– Страшно смотреть на то, что там происходит. Хотя я не углублялся в эту историю. Но различные кадры попадаются и в интернете, и по телевизору.

Я считаю, что бунтующий народ можно понять. Полиция жестко ведет себя по отношению к населению, независимо от цвета кожи. Таких историй было много. Стражи порядка хотят, чтобы их боялись и уважали, но это нужно заслужить другим путем.

– Сами сталкивались с подобным?

– Нет. У меня была одна ситуация, когда полиция останавливала меня за превышение скорости. Но мы поговорили и мирно разошлись. Я показал им карточку игрока НХЛ, объяснил, что опаздываю на матч. Они меня отпустили и попросили больше так не ездить.

– Даже штраф не выписали?

– Нет, – сказал Яковлев.

Леброн, «Ливерпуль» и «Барселона» поддерживают протесты в США. Понять почему – (почти) невозможно, но давайте попробуем