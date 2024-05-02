Десятков возглавил «Витязь». Сезон-2024/25 станет для него первым в КХЛ в качестве главного тренера

Павел Десятков назначен главным тренером «Витязя».

Предстоящий сезон станет для 49-летнего специалиста первым в качестве главного тренера клуба КХЛ.

В сезоне-2023/24 он работал помощником Олега Браташа в «Ладе». До этого Павел Десятков возглавлял красноярский «Сокол».

В тренерский штаб «Витязя» на новый сезон вошли тренеры , Дмитрий Кокорев, тренер вратарей , тренер по ОФП Николай Пронин, видео-тренер Артем Захаров и тренер по развитию Артем Оленев.

Напомним, в регулярном чемпионате-2023/24 «Витязь» занял последнее место в Западной конференции, набрав 48 очков в 68 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.