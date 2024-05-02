Десятков возглавил «Витязь». Сезон-2024/25 станет для него первым в КХЛ в качестве главного тренера

Теги Лада Витязь Николай Пронин Андрей Малков КХЛ Александр Гольц Павел Десятков Дмитрий Кокорев Хоккей

Павел Десятков назначен главным тренером «Витязя».

Предстоящий сезон станет для 49-летнего специалиста первым в качестве главного тренера клуба КХЛ. 

В сезоне-2023/24 он работал помощником Олега Браташа в «Ладе». До этого Павел Десятков возглавлял красноярский «Сокол».

В тренерский штаб «Витязя» на новый сезон вошли тренеры Александр Гольц, Дмитрий Кокорев, тренер вратарей Андрей Малков, тренер по ОФП Николай Пронин, видео-тренер Артем Захаров и тренер по развитию Артем Оленев. 

Напомним, в регулярном чемпионате-2023/24 «Витязь» занял последнее место в Западной конференции, набрав 48 очков в 68 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

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