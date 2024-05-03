«Автомобилист» расторг контракт с Бывальцевым и переподпишет игрока на 2 года (Артур Хайруллин)

Теги Автомобилист возможные переходы КХЛ Алексей Бывальцев Хоккей

«Автомобилист» переподпишет контракт с Алексеем Бывальцевым.

По данным журналиста Артура Хайруллина, действующее соглашение с 30-летним форвардом расторгнуто. Оно было рассчитано до конца сезона-2024/25.

Клуб из Екатеринбурга подпишет с Бывальцевым новый договор сроком на два года. 

На счету игрока 20 (7+13) очков за 65 матчей регулярного чемпионата в составе «Автомобилиста». Показатель полезности – «минус 9».

В плей-офф нападающий провел 17 игр и отметился 4 (3+1) очками. 

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