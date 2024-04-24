Щучинов о Радулове: «Он заводится, если с ним сыграть в тело. Если не трогать – будет спокойным»

Теги Ак Барс Металлург Мг Трактор Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина Дмитрий Юдин Никита Сошников Артем Железков Семен Чистяков Артем Щучинов Хоккей

Артем Щучинов рассказал об игре против Александра Радулова.

– Для мальчишек в Нижнем Тагиле главным примером является Александр Радулов, самый известный воспитанник местного хоккея?

– Воспитанников много, Радулов – самый яркий. Также Никита Сошников, Дмитрий Юдин, Семен Чистяков. В школе была стена почета – портреты с биографиями и достижениями.

– Радулов к вам в школу приезжал?

– Когда я был маленьким, он один раз приезжал. Издалека его видел. Помню, Артем Железков приезжал с Кубком Гагарина, который выиграл с «Магниткой». С ним есть фото.

– Вы уже успели поиграть против Радулова. Какие были впечатления?

– Я не обращаю внимания на фамилии. Если с ним сыграть в тело, то он заводится. Если его не трогать, то будет спокойным, – сказал защитник «Трактора» Артем Щучинов. 

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3 комментария
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Мало ли что он заводится. Все играют так. Он не бог и не царь. Так то как и всех бейте его в тело
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Ответ Клинок
Мало ли что он заводится. Все играют так. Он не бог и не царь. Так то как и всех бейте его в тело
И тогда.👺
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