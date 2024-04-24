Щучинов о Радулове: «Он заводится, если с ним сыграть в тело. Если не трогать – будет спокойным»
Артем Щучинов рассказал об игре против Александра Радулова.
– Для мальчишек в Нижнем Тагиле главным примером является Александр Радулов, самый известный воспитанник местного хоккея?
– Воспитанников много, Радулов – самый яркий. Также Никита Сошников, Дмитрий Юдин, Семен Чистяков. В школе была стена почета – портреты с биографиями и достижениями.
– Радулов к вам в школу приезжал?
– Когда я был маленьким, он один раз приезжал. Издалека его видел. Помню, Артем Железков приезжал с Кубком Гагарина, который выиграл с «Магниткой». С ним есть фото.
– Вы уже успели поиграть против Радулова. Какие были впечатления?
– Я не обращаю внимания на фамилии. Если с ним сыграть в тело, то он заводится. Если его не трогать, то будет спокойным, – сказал защитник «Трактора» Артем Щучинов.