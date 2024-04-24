Щучинов о Радулове: «Он заводится, если с ним сыграть в тело. Если не трогать – будет спокойным»

Артем Щучинов рассказал об игре против Александра Радулова.

– Для мальчишек в Нижнем Тагиле главным примером является , самый известный воспитанник местного хоккея?

– Воспитанников много, Радулов – самый яркий. Также Никита , , . В школе была стена почета – портреты с биографиями и достижениями.

– Радулов к вам в школу приезжал?

– Когда я был маленьким, он один раз приезжал. Издалека его видел. Помню, Артем Железков приезжал с Кубком Гагарина, который выиграл с «Магниткой». С ним есть фото.

– Вы уже успели поиграть против Радулова. Какие были впечатления?

– Я не обращаю внимания на фамилии. Если с ним сыграть в тело, то он заводится. Если его не трогать, то будет спокойным, – сказал защитник « » Артем Щучинов.