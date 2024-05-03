Бабаев о будущем Жафярова: «Идти в третье-четвертое звено и играть по 10-12 минут – не его формат. В течение мая вопрос закроем, думаю. Варианты есть»

Агент нападающего Дамира Жафярова высказался о будущем игрока.

1 мая «Авангард» объявил об уходе Жафярова из клуба.

«Есть определенные варианты. Но нам надо понять, какая ситуация будет на рынке, чтобы попасть в команду, где будет на ведущих ролях.

Идти в третье-четвертое звено и играть по 10-12 минут – не его формат. Думаю, что в течение мая месяца этот вопрос мы закроем», – сказал агент .

В минувшем регулярном чемпионате форвард в составе «Ак Барса» и «Авангарда» суммарно провел 41 матч, набрав 17 (5+12) очков. В плей-офф на его счету 4 передачи в 12 играх.

Генменеджер «Торпедо» о Жафярове: «Мы сделали предложение, дальше все от него будет зависеть. Думаю, мы бы смогли найти с ним взаимодействие»