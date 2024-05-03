Бабаев о будущем Жафярова: «Идти в третье-четвертое звено и играть по 10-12 минут – не его формат. В течение мая вопрос закроем, думаю. Варианты есть»

Теги возможные переходы Шуми Бабаев КХЛ Дамир Жафяров Хоккей

Агент нападающего Дамира Жафярова высказался о будущем игрока.

1 мая «Авангард» объявил об уходе Жафярова из клуба.

«Есть определенные варианты. Но нам надо понять, какая ситуация будет на рынке, чтобы попасть в команду, где Дамир будет на ведущих ролях.

Идти в третье-четвертое звено и играть по 10-12 минут – не его формат. Думаю, что в течение мая месяца этот вопрос мы закроем», – сказал агент Шуми Бабаев

В минувшем регулярном чемпионате форвард в составе «Ак Барса» и «Авангарда» суммарно провел 41 матч, набрав 17 (5+12) очков. В плей-офф на его счету 4 передачи в 12 играх.

Генменеджер «Торпедо» о Жафярове: «Мы сделали предложение, дальше все от него будет зависеть. Думаю, мы бы смогли найти с ним взаимодействие»

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10 комментариев
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Сейчас Бабай опять клубы начнёт на деньги раскручивать.😂
Хотя, как агент, он сильный, своим клиентам хорошие контракты выбивает.
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После прошлого сезона на большие деньги-только Амур.
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Вот смешные. В Авто ,в 4 звене в плофф Да Коста играл и не питюкал. Широков тот же. Куда тренер поставит ,там и должен играть.Иначе командного успеха не достичь. А то и денег ,и звено ведущее,и бабу голую.
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По данным Спортс Экспресс Жафяров получал в Авангарде 60 лямов.
А в реальности он и половины не стоит.
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А в какой топ клуб он может перейти в топ 6 ? Поэтому либо середняк либо Амур.
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Тогда в Амур. И денег срубите и играть будет сколько хочет
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38 лямов Круча и первое звено в Торпедо.
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"Нефтяник" или "АКМ" ждут Дамира: там сразу в первом звене играть будет (без шуток).
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Ответ Рамис Зарипов
А в какой топ клуб он может перейти в топ 6 ? Поэтому либо середняк либо Амур.
Он не нужен в Амуре
В Амуре нужно пахать, а он на трудягу непохож в последние сезоны
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
По данным Спортс Экспресс Жафяров получал в Авангарде 60 лямов. А в реальности он и половины не стоит.
Вообще не оправдал, даже и на 30 не наиграл.
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