«Авангард» не будет продлевать контракт с Жафяровым. Форвард выйдет на рынок свободных агентов (Михаил Зислис)

Теги Авангард возможные переходы КХЛ Михаил Зислис Дамир Жафяров Спорт-Экспресс Хоккей

«Авангард» не будет продлевать контракт с Дамиром Жафяровым.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

«Авангард» не будет продлевать контракт с нападающим Дамиром Жафяровым. Форвард выйдет на рынок свободных агентов, где на него есть устойчивый спрос», – написал Зислис.

Срок контракта 30-летнего форварда с омским клубом истечет 30 апреля.

В минувшем регулярном чемпионате он в составе «Ак Барса» и «Авангарда» суммарно провел 41 матч, набрав 17 (5+12) очков. В плей-офф на его счету 4 передачи в 12 играх.

Ранее генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров заявил, что нижегородский клуб сделал предложение нападающему.

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4 комментария
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Ой, а что случилось? Может проблема все же была в игроке, а не тренерах? Ну, кроме РР конечно)
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дамир конечно провалился в ак б, в торпедо , к молодым его
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Наверное, из-за бабая гг
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К сожалению, это логично
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