«Авангард» не будет продлевать контракт с Жафяровым. Форвард выйдет на рынок свободных агентов (Михаил Зислис)

«Авангард» не будет продлевать контракт с Дамиром Жафяровым.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» .

« » не будет продлевать контракт с нападающим . Форвард выйдет на рынок свободных агентов, где на него есть устойчивый спрос», – написал Зислис.

Срок контракта 30-летнего форварда с омским клубом истечет 30 апреля.

В минувшем регулярном чемпионате он в составе «Ак Барса» и «Авангарда» суммарно провел 41 матч, набрав 17 (5+12) очков. В плей-офф на его счету 4 передачи в 12 играх.

Ранее генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров заявил, что нижегородский клуб сделал предложение нападающему.