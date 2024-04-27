«Авангард» не будет продлевать контракт с Жафяровым. Форвард выйдет на рынок свободных агентов (Михаил Зислис)
«Авангард» не будет продлевать контракт с Дамиром Жафяровым.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
«Авангард» не будет продлевать контракт с нападающим Дамиром Жафяровым. Форвард выйдет на рынок свободных агентов, где на него есть устойчивый спрос», – написал Зислис.
Срок контракта 30-летнего форварда с омским клубом истечет 30 апреля.
В минувшем регулярном чемпионате он в составе «Ак Барса» и «Авангарда» суммарно провел 41 матч, набрав 17 (5+12) очков. В плей-офф на его счету 4 передачи в 12 играх.
Ранее генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров заявил, что нижегородский клуб сделал предложение нападающему.