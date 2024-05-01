Бостон – Торонто: прогноз на седьмой матч 5 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТМ 5,5

Счет в серии 3 – 3 (5 : 1, 2 : 3, 4 : 2, 3 : 1, 1 : 2 ОТ, 1 : 2)

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Главному тренеру «Бостон Брюинз» Джиму Монтгомери и его хоккеистам впору возмущаться. Мол, мы так не договаривались. Верните Остона Мэттьюса обратно. Перед началом серии планировали играть против одного сочетания звеньев, но стоило лучшему снайперу регулярки угодить в лазарет, как все нарушилось. «Бостон» безоговорочно проиграл второй матч подряд. Слово «безоговорочно» счету не соответствует, но по факту все так. К тому же команда стала обладателем малоприятного рекорда. Никогда еще за всю историю Кубка Стэнли один и тот же клуб два года подряд не упускал преимущество ведя в серии 3 – 1. В прошлом году «Флорида» таким образом прошла «Брюинз» и вышла в финал. Как то будет на этот раз. Чего у «Бостона» нельзя было никогда отнять, так это его бойцовских качеств, но два матча подряд команда выглядит какой-то слабой и испуганной. Хоккеисты будто забывают о том, зачем они тут находятся.

Счет по броскам в первом периоде пятой игры был 11 – 2 , в том же отрезке шестого матча 12 – 1. Все в пользу «Торонто». Нагрузка на голкипера Джереми Сваймена выпадает колоссальная, и во многом благодаря своему вратарю «Брюинз» держатся на плаву. В отсутствии Остона Мэттьюса на первый план вышел Вильям Нюландер. Нельзя сказать, что швед и ранее был на вторых ролях, но польза его в плей-офф пока гораздо более очевидна. В шестом матче гости только во втором периоде начали приходить в себя, но именно на последней его минуте Нюландер открыл счет, а под занавес матча забросил победную шайбу. Игроки «Бостона» отличились за одну десятую секунды до финальной сирены, заменив вратаря на шестого полевого, но этот гол уже ничего не решал. «Медведи» и «кленовые листья» в шестой раз в истории проведут решающий поединок в плей-офф. Ранее четырежды побеждал «Бостон», но психологическое преимущество на стороне «Торонто». Коэффициенты букмекеров на седьмой матч серии.

победа «Бостон Брюинз» — от 2,14 (BetBoom) до 2,26 (Бетсити)

победа «Торонто Мейпл Лифс» — от 2,84 (BetBoom, Лига Ставок) до 3,01 (Olimpbet)

Где смотреть седьмой матч Бостон – Торонто

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