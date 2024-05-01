Бостон – Торонто где смотреть седьмой матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 5 мая
В воскресенье, 5 мая, сыграют Бостон и Торонто в седьмом матче 1-го раунда Кубка Стэнли.
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- Игра пройдет на стадионе «TD Garden».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Бостон – Торонто
- Начало матча запланировано на 03:00 по московскому времени.
Последние матчи Бостон
- Торонто – Бостон : 2 – 1
- Бостон – Торонто : 1 – 2
- Торонто – Бостон : 1 – 3
- Торонто – Бостон : 2 – 4
- Бостон – Торонто : 2 – 3
Последние матчи Торонто
- Торонто – Бостон : 2 – 1
- Бостон – Торонто : 1 – 2
- Торонто – Бостон : 1 – 3
- Торонто – Бостон : 2 – 4
- Бостон – Торонто : 2 – 3
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