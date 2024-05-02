Дитц заработает 65 млн рублей в «Авангарде» в следующем сезоне (Metaratings)

Стало известно, сколько заработает Даррен Дитц в следующем сезоне.

По данным Metaratings.ru, защитник, который подпишет двухлетний контракт с «Авангардом», в следующем сезоне заработает около 65 млн рублей.

Дитц перешел в «Авангард» в результате обмена с ЦСКА. За переход Даррена московский клуб получит денежную компенсацию.

В прошлом сезоне Дитц провел 55 матчей, в которых набрал 22 очка (8+14). В розыгрыше Кубка Гагарина Диц у него 5 матчей и 1 гол.