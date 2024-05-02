Дитц заработает 65 млн рублей в «Авангарде» в следующем сезоне (Metaratings)

Теги Авангард КХЛ Даррен Дитц деньги Хоккей

Стало известно, сколько заработает Даррен Дитц в следующем сезоне.

По данным Metaratings.ru, защитник, который подпишет двухлетний контракт с «Авангардом», в следующем сезоне заработает около 65 млн рублей.

Дитц перешел в «Авангард» в результате обмена с ЦСКА. За переход Даррена московский клуб получит денежную компенсацию.

В прошлом сезоне Дитц провел 55 матчей, в которых набрал 22 очка (8+14). В розыгрыше Кубка Гагарина Диц у него 5 матчей и 1 гол.

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6 комментариев
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По данным С-Э в ЦСКА у него было 70.
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Дитц очень хороший защитник. В обороне и в атаке хорошо у нас играл. Жаль, что ушёл. Это усиление для Авангарда за в принципе адекватные деньги.
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Ахахаха
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
По данным С-Э в ЦСКА у него было 70.
Выходит без скидки. Его цена 50лямов. Потому что он начнет сдавать с возрастом. Дали за прошлые заслуги, но он даже в ЦСКА так не феерил, как в Барысе. С другой стороны выбор защитников в КХЛ ограничен. Поэтому для Авангарда это хорошее подписание.
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