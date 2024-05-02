Генменеджер «Авангарда» о Дитце: «Абсолютно командный игрок. Каждого новичка рассматриваем с точки зрения человеческих качеств»

Теги Авангард ЦСКА Антон Курьянов КХЛ Даррен Дитц Хоккей

Антон Курьянов поделился мнением о новичке «Авангарда» Даррене Дитце.

Ранее стало известно, что омский клуб выменял 30-летнего защитника у ЦСКА на денежную компенсацию.

«Сильные стороны Дитца хорошо известны: праворукий защитник с хорошим броском будет нести угрозу воротам соперника как в большинстве, так и в равных составах.

О работе в защите тоже не стоит забывать, здесь точно поможет опыт, накопленный в ЦСКА с завоеванием двух Кубков Гагарина.

Кроме того, каждого новичка мы рассматриваем с точки зрения человеческих качеств. Даррен – абсолютно командный игрок, нацеленный на достижение общего, а не личного результата», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов

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8 комментариев
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Это будущий Шулак.
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Если в паре с Гуляевым,то точно второй Шулак получится...
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Он легионер или нет
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Ответ Ыжык
Это будущий Шулак.
Ну Диц всё-таки играл в топ-клубе в отличии от Шулака который только в Адмирале играл и по сути единственный кто что-то умел в атаке
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Ответ Ыжык
Видел пару игр цска в по. Дитц там только удалялся.
В этом сезоне или вообше?
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Ответ chto s licom?
Он легионер или нет
https://shaiba.kz/news/758161
Получается что легионер
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