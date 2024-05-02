Генменеджер «Авангарда» о Дитце: «Абсолютно командный игрок. Каждого новичка рассматриваем с точки зрения человеческих качеств»

Антон Курьянов поделился мнением о новичке «Авангарда» Даррене Дитце.

Ранее стало известно, что омский клуб выменял 30-летнего защитника у ЦСКА на денежную компенсацию.

«Сильные стороны Дитца хорошо известны: праворукий защитник с хорошим броском будет нести угрозу воротам соперника как в большинстве, так и в равных составах.

О работе в защите тоже не стоит забывать, здесь точно поможет опыт, накопленный в ЦСКА с завоеванием двух Кубков Гагарина.

Кроме того, каждого новичка мы рассматриваем с точки зрения человеческих качеств. Даррен – абсолютно командный игрок, нацеленный на достижение общего, а не личного результата», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.