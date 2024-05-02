Коньков о перспективах Гатиятулина в «Ак Барсе»: «Хороший вариант. Он специалист с амбициями»

Теги Ак Барс Сергей Коньков КХЛ Анвар Гатиятулин Хоккей

Сергей Коньков оценил перспективы Анвара Гатиятулина в «Ак Барсе».

«Анвар – сильный специалист. Он на все аспекты будет обращать внимание, не только на оборону. На ней строится игра, но надо смотреть, с кем ты идешь дальше, с кем ты будешь играть в атаке. Должен соблюдаться баланс: нельзя бегать в нападение, не имея надежных тылов. Игра, может быть, станет зрелищной, но она не будет приносить очков и результата.

Я считаю, что для «Ак Барса» Гатиятулин является хорошим вариантом. Он специалист с амбициями, который хочет расти, уже показывал результат. Да, с «Трактором» не сложилось, бывает. Для него это будет новый вызов, возможность проявить себя и показать, что те результаты, которые были достигнуты в прошлом, можно подтвердить с более серьезными исполнителями.

Думаю, что регулярный сезон «Ак Барс» проведет достаточно уверенно, но здесь самым главным показателем будет плей-офф. Это основная задача, которая будет стоять перед Анваром. Много игроков, которые делали результат до этого, могут покинуть клуб, поэтому надо смотреть, с кем «Ак Барс» будет идти дальше. Может быть, это будет задача для построения новой чемпионской команды, с новыми именами», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.

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3 комментария
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Увы это был самый худший вариант для нас ... Илья Петрович был свободен надо было его ... ну как всегда мы взяли не того и не там... лучше бы З.Х.Б. поработал бы дальше и могли бы кубок взять... а с ним нам не светит ничего ... очередной Квадрат или Белое ни чуть не лучше ...
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А чего Трактор пнул такого замечательного? Ну подумаешь второй год подряд бы в плей-офф не попали ) Ах ну да, бывает)) У кого бывает то?
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Ответ Фамиль
Увы это был самый худший вариант для нас ... Илья Петрович был свободен надо было его ... ну как всегда мы взяли не того и не там... лучше бы З.Х.Б. поработал бы дальше и могли бы кубок взять... а с ним нам не светит ничего ... очередной Квадрат или Белое ни чуть не лучше ...
Не помню чтоб Квартальнов не попадал в плей-офф и играл в унылый, бесхребетный хоккей. Квартальнов по сравнению с Анваром это за счастье , плюс бонусом работа с молодыми всей вертикали
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