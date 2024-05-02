Голышев получит 275 млн рублей от «Автомобилиста» за 5 лет по новому контракту (Артур Хайруллин)

Теги Автомобилист КХЛ Анатолий Голышев деньги Хоккей

Анатолий Голышев получит по 55 млн рублей в год от «Автомобилиста».

Ранее стало известно, что 29-летний форвард заключил соглашение на пять лет с клубом из Екатеринбурга. 

Как сообщает журналист Артур Хайруллин, средняя зарплата игрока составит около 55 миллионов рублей в год.

В регулярном чемпионате-2023/24 Анатолий Голышев набрал 33 (10+23) очка в 62 играх.

В Кубке Гагарина на его счету 18 (9+9) баллов в 16 матчах. Он стал лучшим бомбардиром плей-офф.

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8 комментариев
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Голышев за 55 это превосходно.
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Деятели с Казани за мешка коршкова без техники выкладывают 65,и технарь Голышев за 55,что называется почувствуйте разницу!)хорошее подписание менеджмента Авто)
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За 55 ахах,ну это же смешно
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Ответ Xell
Стата у него за этот сезон как у защитника)) Стареет хм, поэтому и выписал себе такой контракт перед пенсией.
в плей-офф то зато тащил команду, разве нет? да возраст, но такие игроки тем и ценятся, они может и не могут весь сезон дубасить в силу возраста но зато когда надо выкладываются, а вот например абсолютное большинство легионеров в КХЛ совершенно на оборот работают.. вам просто ыартануло что Разина урвали он и команду правильно сформировал и игру поставил, а то тоже старперам грузили до коанв и толку ноль..
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Одним кубком не отделаться,пару надо брать за 5 лет.
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Ответ Robs
Деятели с Казани за мешка коршкова без техники выкладывают 65,и технарь Голышев за 55,что называется почувствуйте разницу!)хорошее подписание менеджмента Авто)
Это белая зарплата. Ещё премками накинут. Ещё и подписной дадут.
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Ответ Robs
Деятели с Казани за мешка коршкова без техники выкладывают 65,и технарь Голышев за 55,что называется почувствуйте разницу!)хорошее подписание менеджмента Авто)
Стата у него за этот сезон как у защитника)) Стареет хм, поэтому и выписал себе такой контракт перед пенсией.
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