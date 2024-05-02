Голышев получит 275 млн рублей от «Автомобилиста» за 5 лет по новому контракту (Артур Хайруллин)

Анатолий Голышев получит по 55 млн рублей в год от «Автомобилиста».

Ранее стало известно, что 29-летний форвард заключил соглашение на пять лет с клубом из Екатеринбурга.

Как сообщает журналист Артур Хайруллин, средняя зарплата игрока составит около 55 миллионов рублей в год.

В регулярном чемпионате-2023/24 Анатолий Голышев набрал 33 (10+23) очка в 62 играх.

В Кубке Гагарина на его счету 18 (9+9) баллов в 16 матчах. Он стал лучшим бомбардиром плей-офф.