Драйзайтль – 3-й действующий игрок НХЛ, набравший по 10+ очков в 4+ сериях плей-офф
Леон Драйзайтль набрал 10 очков в серии с «Лос-Анджелесом».
Нападающий «Эдмонтона» забил 2 гола в пятом матче серии против «Кингс» (4:3, 4-1).
Теперь на счету Леона Драйзайтля 10 (5+5) баллов в 5 играх первого раунда Кубка Стэнли-2024.
Он достиг отметки 10+ очков за одну серию плей-офф в 4-й раз за карьеру в НХЛ.
Драйзайтль стал третьим действующим игроком лиги с таким достижением.
Ранее не менее 10 очков в 4 или более сериях набрали Сидни Кросби (4 серии) и Коннор Макдэвид (5).