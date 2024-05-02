Драйзайтль – 3-й действующий игрок НХЛ, набравший по 10+ очков в 4+ сериях плей-офф

Леон Драйзайтль набрал 10 очков в серии с «Лос-Анджелесом».

Нападающий « » забил 2 гола в пятом матче серии против «Кингс» (4:3, 4-1).

Теперь на счету 10 (5+5) баллов в 5 играх первого раунда Кубка Стэнли-2024.

Он достиг отметки 10+ очков за одну серию плей-офф в 4-й раз за карьеру в .

Драйзайтль стал третьим действующим игроком лиги с таким достижением.

Ранее не менее 10 очков в 4 или более сериях набрали (4 серии) и (5).