Драйзайтль – 3-й действующий игрок НХЛ, набравший по 10+ очков в 4+ сериях плей-офф

Теги рейтинги Кубок Стэнли Эдмонтон Лос-Анджелес Сидни Кросби НХЛ Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль набрал 10 очков в серии с «Лос-Анджелесом».

Нападающий «Эдмонтона» забил 2 гола в пятом матче серии против «Кингс» (4:3, 4-1).

Теперь на счету Леона Драйзайтля 10 (5+5) баллов в 5 играх первого раунда Кубка Стэнли-2024.

Он достиг отметки 10+ очков за одну серию плей-офф в 4-й раз за карьеру в НХЛ.

Драйзайтль стал третьим действующим игроком лиги с таким достижением.

Ранее не менее 10 очков в 4 или более сериях набрали Сидни Кросби (4 серии) и Коннор Макдэвид (5).

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2 комментария
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Монстры современности.
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Драйз молодчик!!!
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