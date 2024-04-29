«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» (1:0) при 13 бросках в створ. «Ойлерс» повторили клубный антирекорд для матчей плей-офф

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Лос-Анджелес НХЛ Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» (1:0) при 13 бросках в створ.

«Ойлерс» победили «Кингс» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1:0, 3-1). Соотношение бросков – 13:33. 

13 бросков в створ в матче плей-офф – повторение клубного антирекорда «Эдмонтона». В 1999 году клуб 13 раз бросил в створ в матче против «Далласа» (1:2), в 2003-м – тоже против «Старс» (1:6). 

Рекорд лиги по наименьшему количеству бросков в плей-офф в победном матче (10) делят «Чикаго» (1974 год, против «Лос-Анджелеса», 1:0) и «Нью-Джерси» (1990 год, против «Вашингтона», 2:1). 

4 комментария
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Помню Филадельфия кого-то обыграла в 2016 году в матче плей-офф со счётом 2:0

При этом соотношение бросков было 11-44
Или что-то в этом роде
+8
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+8
Ответ Артем Ивашкин
Помню Филадельфия кого-то обыграла в 2016 году в матче плей-офф со счётом 2:0 При этом соотношение бросков было 11-44 Или что-то в этом роде
Было, да. Вашингтон.

https://www.statmuse.com/nhl/ask/nhl-team-to-win-playoff-game-with-fewest-shots
+1
0
+1
а зачем силы тратить на мертвых королей
0
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