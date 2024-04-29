«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» (1:0) при 13 бросках в створ. «Ойлерс» повторили клубный антирекорд для матчей плей-офф

«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» (1:0) при 13 бросках в створ.

«Ойлерс» победили «Кингс» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1:0, 3-1). Соотношение бросков – 13:33.

13 бросков в створ в матче плей-офф – повторение клубного антирекорда « ». В 1999 году клуб 13 раз бросил в створ в матче против «Далласа» (1:2), в 2003-м – тоже против «Старс» (1:6).

Рекорд лиги по наименьшему количеству бросков в плей-офф в победном матче (10) делят «Чикаго» (1974 год, против « », 1:0) и «Нью-Джерси» (1990 год, против «Вашингтона», 2:1).