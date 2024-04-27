Драйзайтль сделал 50 передач в плей-офф за 52 матча. Только Гретцки, Лемье и Макдэвид были быстрее в истории НХЛ
Леон Драйзайтль сделал 50 передач в плей-офф за 52 матча.
Форвард «Эдмонтона» набрал 3 (2+1) очка в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом» (6:1, 2-1).
На счету немецкого нападающего стало 7 (3+4) очков в 3 играх в текущем плей-офф и 84 (34+50) балла в 52 кубковых играх за карьеру.
Только 3 игрока достигли отметки 50 передач в Кубке Стэнли быстрее Драйзайтля – Уэйн Гретцки (за 34 игры), Марио Лемье (44) и Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 50).
Показатель Ppg (очков за игру) в Кубке Стэнли за всю историю
1) Гретцки 1,837
2-3) Драйзайтль и Макдэвид 1,615 (одинаково матчей и очков, но у немца больше голов)
4) Лемье 1,607
1. Гретцки - 1.84
2-3. Макдэвид и Драйзайтль - 1.62
4. Лемье - 1.61