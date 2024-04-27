Драйзайтль сделал 50 передач в плей-офф за 52 матча. Только Гретцки, Лемье и Макдэвид были быстрее в истории НХЛ

Теги рейтинги Кубок Стэнли Эдмонтон Лос-Анджелес Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль сделал 50 передач в плей-офф за 52 матча.

Форвард «Эдмонтона» набрал 3 (2+1) очка в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом» (6:1, 2-1). 

На счету немецкого нападающего стало 7 (3+4) очков в 3 играх в текущем плей-офф и 84 (34+50) балла в 52 кубковых играх за карьеру. 

Только 3 игрока достигли отметки 50 передач в Кубке Стэнли быстрее ДрайзайтляУэйн Гретцки (за 34 игры), Марио Лемье (44) и Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 50).

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5 комментариев
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Ответ Кукушка Кукушка
В плей-офф уже который год немец начинает играть на других скоростях, в регулярке порой очень медленный будто бы старый Овечкин
100+ очков назвать чем-то медленным максимально странно
+12
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+12
Парочка из нефти обогнали легенду и теперь делят 2-3 место за всю историю!
Показатель Ppg (очков за игру) в Кубке Стэнли за всю историю
1) Гретцки 1,837
2-3) Драйзайтль и Макдэвид 1,615 (одинаково матчей и очков, но у немца больше голов)
4) Лемье 1,607
+2
0
+2
В плей-офф уже который год немец начинает играть на других скоростях, в регулярке порой очень медленный будто бы старый Овечкин
+2
-2
0
Очки в плей-офф в среднем за игру

1. Гретцки - 1.84
2-3. Макдэвид и Драйзайтль - 1.62
4. Лемье - 1.61
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Ответ Quiet Space
Парочка из нефти обогнали легенду и теперь делят 2-3 место за всю историю! Показатель Ppg (очков за игру) в Кубке Стэнли за всю историю 1) Гретцки 1,837 2-3) Драйзайтль и Макдэвид 1,615 (одинаково матчей и очков, но у немца больше голов) 4) Лемье 1,607
Посмотрим какие у них будут цифры к концу карьеры, и выиграют ли они кубок.
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