Драйзайтль сделал 50 передач в плей-офф за 52 матча. Только Гретцки, Лемье и Макдэвид были быстрее в истории НХЛ

Леон Драйзайтль сделал 50 передач в плей-офф за 52 матча.

Форвард « » набрал 3 (2+1) очка в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с « » (6:1, 2-1).

На счету немецкого нападающего стало 7 (3+4) очков в 3 играх в текущем плей-офф и 84 (34+50) балла в 52 кубковых играх за карьеру.

Только 3 игрока достигли отметки 50 передач в Кубке Стэнли быстрее – (за 34 игры), Марио Лемье (44) и («Эдмонтон», 50).