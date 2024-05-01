Крикунов о СКА: «Маттссон и Лайпсик занимали легионерские места, но вообще не помогли. Клуб избавляется от не очень эффективных игроков, экономит больше 300 млн»
Владимир Крикунов поделился мнением об изменениях в составе СКА.
Петербургский клуб сообщил, что выступления в команде завершили вратарь Юхан Маттссон, защитники Артем Сергеев, Михаила Пашнин, а также нападающие Брендан Лайпсик, Александр Кадейкин и Артем Швец-Роговой.
«Это совершенно правильное решение руководства СКА. Клуб избавляется от большой группы высокооплачиваемых и не очень эффективных хоккеистов.
Маттссон и Лайпсик занимали легионерские места в заявке, но вообще никак не помогли СКА ни в регулярке, ни в плей-офф. Пашнин и Кадейкин – возрастные ребята, которые много лечились.
В четвертой пятерке должны выходить молодые парни из «СКА-1946», а не статусные хоккеисты с огромными зарплатами.
Уход Сергеева, думаю, в первую очередь связан с финансовыми причинами. В прошлом сезоне он был самым высокооплачиваемым защитником СКА, но по факту Фальковский, Земченок и тем более Никишин играли гораздо полезнее.
По моим подсчетам после ухода этих шестерых СКА сэкономит больше 300 миллионов.
При нынешнем потолке зарплат – это очень серьезное подспорье. По сути – треть общего зарплатного фонда», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.