Крикунов о СКА: «Маттссон и Лайпсик занимали легионерские места, но вообще не помогли. Клуб избавляется от не очень эффективных игроков, экономит больше 300 млн»

Теги СКА Владимир Крикунов КХЛ Михаил Пашнин Артем Сергеев Александр Кадейкин Юхан Маттссон Брендан Лайпсик Чемпионат.com Хоккей

Владимир Крикунов поделился мнением об изменениях в составе СКА.

Петербургский клуб сообщил, что выступления в команде завершили вратарь Юхан Маттссон, защитники Артем Сергеев, Михаила Пашнин, а также нападающие Брендан Лайпсик, Александр Кадейкин и Артем Швец-Роговой.

«Это совершенно правильное решение руководства СКА. Клуб избавляется от большой группы высокооплачиваемых и не очень эффективных хоккеистов.

Маттссон и Лайпсик занимали легионерские места в заявке, но вообще никак не помогли СКА ни в регулярке, ни в плей-офф. Пашнин и Кадейкин – возрастные ребята, которые много лечились.

В четвертой пятерке должны выходить молодые парни из «СКА-1946», а не статусные хоккеисты с огромными зарплатами.

Уход Сергеева, думаю, в первую очередь связан с финансовыми причинами. В прошлом сезоне он был самым высокооплачиваемым защитником СКА, но по факту Фальковский, Земченок и тем более Никишин играли гораздо полезнее.

По моим подсчетам после ухода этих шестерых СКА сэкономит больше 300 миллионов.

При нынешнем потолке зарплат – это очень серьезное подспорье. По сути – треть общего зарплатного фонда», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

5 комментариев
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Все заиграют в других клубах - к гадалке не ходи.
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Да там почти все неэффективные в руках Гения. Зачем набирал столько,непонятно. Сейчас опять грядет то же самое-оптовые закупки,а через год избавление.
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Зачем он так обижает россиянина Лайпсикова?(
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Вратарь-легионер это вообще смешно
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