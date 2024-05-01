Вегас – Даллас: прогноз на шестой матч 4 мая 2024, НХЛ, плей-офф

\Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТБ 5,5

Счет в серии 2 – 3 (4 : 3, 3 : 1, 2 : 3 ОТ, 2 : 4, 2 : 3)

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В серии прошлогодних финалистов Западной конференции до пятого матча выигрывали только гости. В связи с этим было интересно, продолжится ли эта тенденция в Далласе. Хозяева активно начали матч и уже на первой минуте создали опасный момент у ворот Эдина Хилла. Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди решил сменить вратаря на пятый матч, хотя нельзя сказать, что в прежних играх Логан Томпсон много ошибался. Тем не менее гости открыли счет, реализовав первое же большинство за удаление Миро Хейсканена. Марк Стоун удачно подставил клюшку под наброс Ноа Хэнифина, это был первый бросок в створ ворот «Далласа». Пропущенный гол только раззадорил хозяев. Спустя минуту Логан Станковен и Евгений Дадонов вышли два в одного, и россиянин замкнул передачу партнера. На седьмой минуте право разыграть лишнего получили уже техасцы, и Мэтт Дюшен вывел свою команду вперед. У «Вегаса» удален был Уильям Каррье. Вскоре ему удалось реабилитироваться. Получив шайбу от Ивана Барбашева, Карье прошел вдоль борта за ворота, смог обмануть защитника и вратаря и сравнял счет. Со старта матча прошло всего 13 минут. В дальнейшем зрители увидели только одну заброшенную шайбу. В конце второго периода очередное большинство реализовал Джейсон Робертсон, заброшенная шайба для нападающего стала третьей в текущем плей-офф. Гости предпринимали попытки отыграться, но Джейк Эттинджер спасал свои ворота. В итоге первая победа хозяев площадки в этой серии и третья для «Далласа» подряд. «Вегас Голден Найтс» уже в субботу ночью могут сложить с себя полномочия действующего обладателя Кубка Стэнли. Коэффициенты букмекеров на шестой матч серии.

победа «Вегас Голден Найтс» — от 2,44 (Лига Ставок) до 2,57 (Olimpbet)

победа «Даллас Старз» — от 2,44 (Лига Ставок, BetBoom) до 2,55 (Бетсити)

Где смотреть шестой матч Вегас – Даллас

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