Бринд′Амор не уверен в будущем в «Каролине». Клуб отозвал предложение тренеру о продлении контракта

Род Бринд′Амор не уверен в продолжении работы в «Каролине».

Действующий договор специалиста и клуба рассчитан до завершения нынешнего сезона.

не уверен в своем будущем в «Каролине», сообщает The News & Observer’s.

Инсайдер Даррен Дрегер также отметил, что дальнейшая работа тренера в клубе находится под вопросом.

Дрегер сообщил, что стороны, казалось бы, уже договорились о продлении соглашения, но клуб отозвал свое предложение.

«Харрикейнс» под руководством тренера прошли во второй раунд Кубка Стэнли, победив «Айлендерс» (4-1 в серии).

Бринд′Амор возглавляет «Каролину» с сезона-2018/19.