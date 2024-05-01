Бринд′Амор не уверен в будущем в «Каролине». Клуб отозвал предложение тренеру о продлении контракта

Теги Каролина Род Бринд′Амор НХЛ Хоккей

Род Бринд′Амор не уверен в продолжении работы в «Каролине».

Действующий договор специалиста и клуба рассчитан до завершения нынешнего сезона.

Род Бринд′Амор не уверен в своем будущем в «Каролине», сообщает The News & Observer’s.

Инсайдер Даррен Дрегер также отметил, что дальнейшая работа тренера в клубе находится под вопросом.

Дрегер сообщил, что стороны, казалось бы, уже договорились о продлении соглашения, но клуб отозвал свое предложение.

«Харрикейнс» под руководством тренера прошли во второй раунд Кубка Стэнли, победив «Айлендерс» (4-1 в серии).

Бринд′Амор возглавляет «Каролину» с сезона-2018/19.

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5 комментариев
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Отказ от тренера который возглавляет клуб, побеждающий в плей-офф КС - не самое мудрое решение.
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почитал, что пишут в са-прессе.
все немного не так, как в инсайде дрегера.
во-первых, дандон (владелец кэролайны) вроде за то, чтоб удержать бринд*амора и прямым текстом сказал, что готов удовлетворить ожидания.
во-вторых, сам бринд*амор любит каролину (речь о штате): его там уважают и ценят, его семью также уважают и ценят, его дети вписаны в разные местные программы и переезжать он явно не хочет. помимо того, бринд*амор отметил, что (цитирую) все в руках дандона.
в-третьих, уодделл (менеджер) вообще отказался от комментариев, так что достоверно неизвестно, какие офферы он там предлагал и какие офферы он там отзывал.
в-четвертых, род хочет, чтоб продлили его 2 ассистентов (пока не продлили).

что до перспектив бринд*амора как тренера, то вроде как он интересен по меньшей мере сиэтлу (фрэнсис, привет!) и торонто. говорят, л-а и оттава тоже о чем-то таком размышляют.
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ну ооочень странно (если правда).
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Всегда следил за этим игроком с необычным лицом, а потом тренером.
Евгений Майоров года два не мог правильно произнести его фамилию, это бесило.
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