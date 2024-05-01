ЧМ-2024. Дивизион 1А. Венгрия против Румынии, Южная Корея сыграет с Японией, Италия – со Словенией

В Италии продолжается чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1А.

Команды, занявшие первое и второе места, в следующем году выступят в элитном дивизионе.

Команда, занявшая последнее место, вылетит в дивизион 1В.

ЧМ-2024

1А

Положение команд: – 6 (2), – 5 (2), Южная Корея – 3 (2), – 3 (2), Япония – 1 (2), Румыния – 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.