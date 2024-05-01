ЧМ-2024. Дивизион 1А. Венгрия против Румынии, Южная Корея сыграет с Японией, Италия – со Словенией

Теги результаты матчей Сборная Италии по хоккею сборная Японии Сборная Словении по хоккею Сборная Венгрии по хоккею сборная Румынии Сборная Южной Кореи по хоккею ЧМ-2024 (первый дивизион) Хоккей

В Италии продолжается чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1А.

Команды, занявшие первое и второе места, в следующем году выступят в элитном дивизионе.

Команда, занявшая последнее место, вылетит в дивизион 1В.

ЧМ-2024

Дивизион

Венгрия – Румыния
Дата проведения
1 мая, 13.30, «Sparkasse Arena»
Онлайн матча Видео

 

Япония – Южная Корея
Дата проведения
1 мая, 17.00, «Sparkasse Arena»
Онлайн матча Видео

 

Словения – Италия
Дата проведения
1 мая, 20.30, «Sparkasse Arena»
Онлайн матча Видео

Положение команд: Венгрия – 6 (2), Италия – 5 (2), Южная Корея – 3 (2), Словения – 3 (2), Япония – 1 (2), Румыния – 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

2 комментария
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Что за вид спорта хоть?
А, хоккей в тегах
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Ответ Михаил Борисенок
Что за вид спорта хоть? А, хоккей в тегах
Чемпионат мира по хоккею с шайбой. Дивизион 1А.
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