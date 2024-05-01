ЧМ-2024. Дивизион 1А. Венгрия против Румынии, Южная Корея сыграет с Японией, Италия – со Словенией
В Италии продолжается чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1А.
Команды, занявшие первое и второе места, в следующем году выступят в элитном дивизионе.
Команда, занявшая последнее место, вылетит в дивизион 1В.
ЧМ-2024
Дивизион 1А
- Дата проведения
- 1 мая, 13.30, «Sparkasse Arena»
- Дата проведения
- 1 мая, 17.00, «Sparkasse Arena»
- Дата проведения
- 1 мая, 20.30, «Sparkasse Arena»
Положение команд: Венгрия – 6 (2), Италия – 5 (2), Южная Корея – 3 (2), Словения – 3 (2), Япония – 1 (2), Румыния – 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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