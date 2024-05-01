«Салават» объявил об уходе Тимкина: «За два сезона Евгений показал настоящую мужскую игру со стальным характером»
«Салават» объявил об уходе из команды форварда Евгения Тимкина .
«Спасибо за все, Женя! Евгений Тимкин покидает «Салават Юлаев». За два сезона Евгений влюбил в себя множество болельщиков, показал на льду настоящую мужскую игру со стальным характером.
Мы благодарим Евгения за все, что он сделал для «Салавата Юлаева», и желаем успехов», – говорится в сообщении клуба.
В минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ 33-летний нападающий набрал 7 (2+5) очков в 33 играх при 15 минутах штрафа.
В плей-офф двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Металлурга» провел 4 игры, в которых не набрал очков при 16 минутах штрафа.