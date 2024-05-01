«Салават» объявил об уходе Тимкина: «За два сезона Евгений показал настоящую мужскую игру со стальным характером»

Теги Салават Юлаев переходы КХЛ Евгений Тимкин Хоккей

«Салават» объявил об уходе из команды форварда Евгения Тимкина .

«Спасибо за все, Женя! Евгений Тимкин покидает «Салават Юлаев». За два сезона Евгений влюбил в себя множество болельщиков, показал на льду настоящую мужскую игру со стальным характером.

Мы благодарим Евгения за все, что он сделал для «Салавата Юлаева», и желаем успехов», – говорится в сообщении клуба. 

В минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ 33-летний нападающий набрал 7 (2+5) очков в 33 играх при 15 минутах штрафа. 

В плей-офф двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Металлурга» провел 4 игры, в которых не набрал очков при 16 минутах штрафа. 

4 комментария
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Тимкин уже не тот, ни забросить ни подраться толком. Спасибо за игру)
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Курьянов потирает ручки и готовит контракт на 45, вместо ушедшего Вали
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Давно пора было, постарел он, скорости нет.
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А он хоть дерется иногда?) Что то ни разу не видел.
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