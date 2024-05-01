«Колорадо» вышел во 2-й раунд плей-офф НХЛ, выбив «Виннипег» (4-1). Разница шайб в серии – 28:15

«Колорадо» вышел во 2-й раунд плей-офф НХЛ, выбив «Виннипег» (4-1).

«Эвеланш» обыграли «Джетс» в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (6:3, 4-1).

Общая разница шайб за 5 игр – 28:15 в пользу клуба из Денвера.

Команда под руководством забрасывала не менее 5 шайб в каждом матче серии. После поражения в первой игре (6:7) она одержала 4 победы подряд.

Во втором раунде соперником « » будет победитель серии «Даллас» – «Вегас» (2-2 после 4 игр).