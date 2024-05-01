«Колорадо» вышел во 2-й раунд плей-офф НХЛ, выбив «Виннипег» (4-1). Разница шайб в серии – 28:15
«Колорадо» вышел во 2-й раунд плей-офф НХЛ, выбив «Виннипег» (4-1).
«Эвеланш» обыграли «Джетс» в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (6:3, 4-1).
Общая разница шайб за 5 игр – 28:15 в пользу клуба из Денвера.
Команда под руководством Джареда Беднара забрасывала не менее 5 шайб в каждом матче серии. После поражения в первой игре (6:7) она одержала 4 победы подряд.
Во втором раунде соперником «Колорадо» будет победитель серии «Даллас» – «Вегас» (2-2 после 4 игр).
Уникальный игрок.
Валеры в прошлом плей-офф не хватило.
и Миттельштадт неплохо вписался.наконец-то после Кадри более-менее нормальный 2С.
В итоге у Хеллибака 5,22 и 87% в этой серии.