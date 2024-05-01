«Колорадо» вышел во 2-й раунд плей-офф НХЛ, выбив «Виннипег» (4-1). Разница шайб в серии – 28:15

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Виннипег Джаред Беднар Хоккей

«Колорадо» вышел во 2-й раунд плей-офф НХЛ, выбив «Виннипег» (4-1).

«Эвеланш» обыграли «Джетс» в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (6:3, 4-1). 

Общая разница шайб за 5 игр – 28:15 в пользу клуба из Денвера. 

Команда под руководством Джареда Беднара забрасывала не менее 5 шайб в каждом матче серии. После поражения в первой игре (6:7) она одержала 4 победы подряд. 

Во втором раунде соперником «Колорадо» будет победитель серии «Даллас» – «Вегас» (2-2 после 4 игр). 

6 комментариев
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Семь Валеры. Четверть.
+11
-1
+10
Ничушкин проделал путь, от 91-й матчевой серии без шайб, до лучшего снайпера(на данный момент) в плей-оф.
Уникальный игрок.
+9
-2
+7
по бразильской системе. накидали лучшей обороне регулярки и главному претенденту на Везину полную авоську.
Валеры в прошлом плей-офф не хватило.
и Миттельштадт неплохо вписался.наконец-то после Кадри более-менее нормальный 2С.
+7
-1
+6
Упёртость Боунесс удивляет, у тебя есть хороший второй вратарь. Ну дай ему сегодня шанс.
В итоге у Хеллибака 5,22 и 87% в этой серии.
+3
0
+3
Продолжаем дальше в этом же темпе!
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Колорадо Даллас топ вывеска
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