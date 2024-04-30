«Вашингтон» постарается обменять Кюмпера в межсезонье. Зарплата вратаря – 5,25 млн долларов в год

Теги возможные переходы Вашингтон НХЛ Дарси Кюмпер Эллиотт Фридман Хоккей

«Вашингтон» может обменять Дарси Кюмпера.

Соглашение 33-летнего вратаря и клуба с зарплатой 5,25 миллиона долларов в год рассчитано до завершения сезона-2026/27.

«Кэпиталс» попытаются обменять голкипера в межсезонье, об этом рассказал журналист Эллиотт Фридман.

«В воротах команды играл Чарли Линдгрен. Пытается ли «Вашингтон» найти для Дарси Кюмпера новую команду? Я думаю, что это возможно.

Это непросто [с его контрактом], но я думаю, что они постараются», – сказал Фридман в подкасте 32 Thoughts Podcast.

В нынешнем сезоне Кюмпер провел 33 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 14 побед, пропуская в среднем 3,31 шайбы и отражая 89% бросков.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
В С.-Х. на Ванечка с доплатой)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий