«Вашингтон» постарается обменять Кюмпера в межсезонье. Зарплата вратаря – 5,25 млн долларов в год
«Вашингтон» может обменять Дарси Кюмпера.
Соглашение 33-летнего вратаря и клуба с зарплатой 5,25 миллиона долларов в год рассчитано до завершения сезона-2026/27.
«Кэпиталс» попытаются обменять голкипера в межсезонье, об этом рассказал журналист Эллиотт Фридман.
«В воротах команды играл Чарли Линдгрен. Пытается ли «Вашингтон» найти для Дарси Кюмпера новую команду? Я думаю, что это возможно.
Это непросто [с его контрактом], но я думаю, что они постараются», – сказал Фридман в подкасте 32 Thoughts Podcast.
В нынешнем сезоне Кюмпер провел 33 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 14 побед, пропуская в среднем 3,31 шайбы и отражая 89% бросков.