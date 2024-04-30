«Вашингтон» постарается обменять Кюмпера в межсезонье. Зарплата вратаря – 5,25 млн долларов в год

«Вашингтон» может обменять Дарси Кюмпера.

Соглашение 33-летнего вратаря и клуба с зарплатой 5,25 миллиона долларов в год рассчитано до завершения сезона-2026/27.

«Кэпиталс» попытаются обменять голкипера в межсезонье, об этом рассказал журналист Эллиотт Фридман.

«В воротах команды играл Чарли Линдгрен. Пытается ли « » найти для новую команду? Я думаю, что это возможно.

Это непросто [с его контрактом], но я думаю, что они постараются», – сказал Фридман в подкасте 32 Thoughts Podcast.

В нынешнем сезоне Кюмпер провел 33 матча в регулярном чемпионате , одержал 14 побед, пропуская в среднем 3,31 шайбы и отражая 89% бросков.