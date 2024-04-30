Медведев о прекращении сотрудничества СКА и «СКА-Карелии»: «Сводить к выделению финансов – в корне неправильно»

Теги СКА Александр Медведев КХЛ МХЛ ТАСС СКА-Карелия Хоккей

Александр Медведев объяснил завершение сотрудничества «СКА» и «СКА-Карелии».

В апреле СКА рассказал, что приостановил сотрудничество с командой МХЛ «СКА-Карелия» и детской школой: «Средства, направленные на развитие хоккея, не дают ожидаемого результата».

«У нас большой опыт, позитивное начало, но сводить сотрудничество к выделению финансовых средств – в корне неправильно.

Мы выстроили вертикаль во всей нашей хоккейной системе и предлагали «СКА-Карелии», чтобы они в этот механизм включились.

И для этого много ума не надо – надо просто принять те системные правила и регулирования, умещающиеся на одном листке бумаги.

Но там предпочли пойти своим путем», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

Команда в сезоне-2024/25 Olimpbet Молодежной хоккейной лиги выступит под названием «Хорс-Карелия».

3 комментария
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Пошли против системы тогда фугушки вам а не бабки.
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Совсем обнаглели в этой СКА-Карелии - не захотели подписать вассальный договор !
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-1 самобытная команда...видно в газпроме откорректировали выдачу наличных на след.сезон...
может быть и ска-46 и ещё там какой-то ска уйдут в закат...
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