Медведев о прекращении сотрудничества СКА и «СКА-Карелии»: «Сводить к выделению финансов – в корне неправильно»

Александр Медведев объяснил завершение сотрудничества «СКА» и «СКА-Карелии».

В апреле СКА рассказал, что приостановил сотрудничество с командой МХЛ «СКА-Карелия» и детской школой: «Средства, направленные на развитие хоккея, не дают ожидаемого результата».

«У нас большой опыт, позитивное начало, но сводить сотрудничество к выделению финансовых средств – в корне неправильно.

Мы выстроили вертикаль во всей нашей хоккейной системе и предлагали «СКА-Карелии», чтобы они в этот механизм включились.

И для этого много ума не надо – надо просто принять те системные правила и регулирования, умещающиеся на одном листке бумаги.

Но там предпочли пойти своим путем», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

Команда в сезоне-2024/25 Olimpbet Молодежной хоккейной лиги выступит под названием «Хорс-Карелия».