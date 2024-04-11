СКА приостановил сотрудничество со «СКА-Карелия» и детской хоккейной школой: «Средства, направленные на развитие хоккея, не дают ожидаемого результата»

СКА приостановил сотрудничество с командой МХЛ «СКА-Карелия» и детской школой.

«Хоккейным клубом СКА принято решение приостановить сотрудничество с федеральным государственным училищем олимпийского резерва в Кондопоге и с Карельской региональной общественной организацией «Олимпийский совет Республики Карелия» (детская хоккейная школа «СКА-Карелия»).

На протяжении 12 лет армейцы тесно сотрудничали с руководством Республики Карелия, активно участвовали в развитии местного хоккея, оказывали кадровую, финансовую, методическую и практическую помощь.

В ноябре 2023 года руководство СКА встречалось с делегацией Республики Карелия. На встрече обсуждались в том числе и вопросы поддержки детского и юношеского спорта, работы детской хоккейной школы « » и команды «СКА-Карелия».

Однако на общую ситуацию эта встреча влияния не оказала – в последнее время мы видим, что силы и средства, которые направляются на развитие хоккея, не дают ожидаемого результата.

В такой ситуации клуб решил, что более целесообразно сосредоточить внимание на развитии хоккея, в том числе детского и массового, в рамках «Академии СКА» в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах, а также на поддержке команды «Академия СКА-Юниор» и школы «Красная Машина Юниор», базирующихся в Москве и Московской области», – сообщается в заявлении клуба.