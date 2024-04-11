СКА приостановил сотрудничество со «СКА-Карелия» и детской хоккейной школой: «Средства, направленные на развитие хоккея, не дают ожидаемого результата»

Теги СКА КХЛ МХЛ детский хоккей СКА-Карелия СКА-ЮНИОР Хоккей

СКА приостановил сотрудничество с командой МХЛ «СКА-Карелия» и детской школой.

«Хоккейным клубом СКА принято решение приостановить сотрудничество с федеральным государственным училищем олимпийского резерва в Кондопоге и с Карельской региональной общественной организацией «Олимпийский совет Республики Карелия» (детская хоккейная школа «СКА-Карелия»).

На протяжении 12 лет армейцы тесно сотрудничали с руководством Республики Карелия, активно участвовали в развитии местного хоккея, оказывали кадровую, финансовую, методическую и практическую помощь.

В ноябре 2023 года руководство СКА встречалось с делегацией Республики Карелия. На встрече обсуждались в том числе и вопросы поддержки детского и юношеского спорта, работы детской хоккейной школы «СКА-Карелия» и команды МХЛ «СКА-Карелия».

Однако на общую ситуацию эта встреча влияния не оказала – в последнее время мы видим, что силы и средства, которые направляются на развитие хоккея, не дают ожидаемого результата.

В такой ситуации клуб решил, что более целесообразно сосредоточить внимание на развитии хоккея, в том числе детского и массового, в рамках «Академии СКА» в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах, а также на поддержке команды «Академия СКА-Юниор» и школы «Красная Машина Юниор», базирующихся в Москве и Московской области», – сообщается в заявлении клуба. 

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41 комментарий
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Как Кондопога будет результат давать, если Питер всех самородков с России собрал, под предлогом «Свои воспитанники»
+20
-1
+19
А Роман Борисыч прям дает результат
+17
0
+17
Фин ромка психует. Карелия и детская школа виноваты в провале))
+14
-3
+11
Целый регион оставили без хоккея.
Хотя денег то надо было, не больше зарплаты какого-нибудь Лайпсика или Матссона
+11
-1
+10
Ответ Сергей Нагорнов
А Роман Борисыч прям дает результат
Это другое.
+5
0
+5
Все, отшили Кондопогу
+4
0
+4
Теперь понятно у кого зудит с пяти легионерами)
+3
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+3
В многомилионнике Питере, одна команда на кхл. Сколько своих воспитали для основы? Значит Карелия была нужна для абсолютно другого изначально.
+3
0
+3
Ответ Нопасаран
не передумал, а не оставили выбора
А ты новый ромкин бот? Много платят?
+3
0
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Ответ migel1205
Это другое.
Тогда вопросов нет)
+3
0
+3
Система работает, ага)
В итоге официально заявляется что результатов то эта система на приносит
+3
-1
+2
Ответ Нопасаран
10?))))) назовите хоть один клуб, КХЛ где играют 10 местных)))))))
Локомотив
+2
0
+2
Ответ Нопасаран
много
Перечисли хотя бы 10 человек
+2
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+2
Ответ Adanilove1991
В ноябре 2023 года руководство СКА встречалось с делегацией Республики Карелия. На встрече обсуждались в том числе и вопросы поддержки детского и юношеского спорта Если за 4 месяца не воспитали Кучерова, то зачем вам хоккей в регионе? Это ж вам не Йокерит спонсировать
Вообще-то 12 лет, а не 4 месяца. За 12 лет , как минимум Куч и Хлеб могли появиться..... какой смысл деньги в топку грузить
+2
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12 лет это большой срок, чтобы понять имеет смысл продолжать сотрудничать или нет . Мне кажется,что для Карелии это был более значимый проект,имея ввиду его социальную составляющую. Нет так нет, насильно мил не будешь, как известно
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Смешно,...зачем через посредников в лице ска давать народные деньги в другие регионы на развитие хоккея.
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Ахахахахахаха!!!
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О да, именно СПб и ЛО, а также Московской области жизненно необходимо финансирование)
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Рома передумал.
К тому же Карелия не самый богатый регион, а хоккей совсем не дешёвый вид спорта.
Хотя со всех экранов декларируется/рекламируется, что надо развивать спорт(в том числе хоккей) в регионах.
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0
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Вот он переезд на новую арену сказывается. На клубы из системы денег не хватает
+2
-1
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В ноябре 2023 года руководство СКА встречалось с делегацией Республики Карелия. На встрече обсуждались в том числе и вопросы поддержки детского и юношеского спорта

Если за 4 месяца не воспитали Кучерова, то зачем вам хоккей в регионе? Это ж вам не Йокерит спонсировать
+1
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12 лет? СКА надо отдать должное они проявили ангельское терпение. Жаль, что надежды не оправдались, но сколько можно?
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Ответ flash166
тут любят когда осуждают ротенберга, адекватные комменты с причинами реальными не очень любят
понимаю, но все равно есть адекватные люди, которые читают комментарии и, скорее всего, сами ничего не пишут. для них посоветовал бы почитать местные карельские группы, мнения родителей, если есть интерес реально понять вопрос.
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Ответ Нопасаран
СКА полностью финансировал ВЕСЬ хоккей в Карелии на протяжении 12 лет, но местные вместо работы просто жировали на эти деньги, а руководство создало целую коммерческую команду МХЛ, где брало деньги за попадание в состав. Несмотря на неоднократные предупреждения, работать нормально они так и не стали, результаты - посмотрите в турнирных таблицах, успехов - ноль, только пустозвоние. Зачем сжигать на них деньги? Уверен, карельские профессионалы скоро найдут, кого еще "доить", только развитие хоккея в регионе теперь упущено с уходом имени СКА, теперь только полулюбительские турниры. Почитайте, что пишут местные родители по этому поводу и многое поймете.
Результат, действительно плачевный. СКА-Карелия - днище!
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Ответ Нопасаран
Хватает на всех, кто честно работает
Ну, тебе-то нормально платят? Хватает?
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Ответ Евгений Исаев
Ну, тебе-то нормально платят? Хватает?
по существу есть что-то сказать?
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