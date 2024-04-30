Бардаков продлил контракт со СКА на год. Форвард набрал 16 очков в сезоне с учетом плей-офф
СКА и Захар Бардаков подписали новый контракт.
23-летний нападающий продлил соглашение с клубом на один год.
В прошедшем сезоне Захар Бардаков провел 51 матч в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 12 (6+6) очков при среднем игровом времени 15:01.
В плей-офф форвард отметился 4 (1+3) баллами в 10 матчах при среднем игровом времени 17:21.
Хоккеист выбран «Нью-Джерси» по общим 203-м номером в седьмом раунде драфта НХЛ-2021.