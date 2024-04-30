Бардаков продлил контракт со СКА на год. Форвард набрал 16 очков в сезоне с учетом плей-офф

Теги СКА КХЛ Захар Бардаков Хоккей

СКА и Захар Бардаков подписали новый контракт.

23-летний нападающий продлил соглашение с клубом на один год.

В прошедшем сезоне Захар Бардаков провел 51 матч в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 12 (6+6) очков при среднем игровом времени 15:01.

В плей-офф форвард отметился 4 (1+3) баллами в 10 матчах при среднем игровом времени 17:21.

Хоккеист выбран «Нью-Джерси» по общим 203-м номером в седьмом раунде драфта НХЛ-2021.

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