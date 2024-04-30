«Нью-Джерси» может быть интересен Салливан. «Питтсбург» не получал запрос на переговоры с тренером

«Нью-Джерси» может быть интересен тренер Майк Салливан.

В нынешнем сезоне «Дэвилс» не вышли в плей-офф, заняв 13-е место в регулярном чемпионате.

По ходу сезона клуб уволил Линди Раффа, а до конца регулярки команду тренировал Трэвис Грин в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

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У специалиста 1 июля начнет действовать новый трехлетний договор с «Пингвинс», по которому его зарплата составит 5,5 миллиона долларов в год.

Генеральный менеджер «Питтсбурга» заявил, что клуб не получал запрос на переговоры с тренером и не давал никаких разрешений на их проведение.