«Нью-Джерси» может быть интересен Салливан. «Питтсбург» не получал запрос на переговоры с тренером
«Нью-Джерси» может быть интересен тренер Майк Салливан.
В нынешнем сезоне «Дэвилс» не вышли в плей-офф, заняв 13-е место в регулярном чемпионате.
По ходу сезона клуб уволил Линди Раффа, а до конца регулярки команду тренировал Трэвис Грин в качестве исполняющего обязанности главного тренера.
Сообщается, что «Нью-Джерси» может быть интересен главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.
У специалиста 1 июля начнет действовать новый трехлетний договор с «Пингвинс», по которому его зарплата составит 5,5 миллиона долларов в год.
Генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас заявил, что клуб не получал запрос на переговоры с тренером и не давал никаких разрешений на их проведение.
А ведь совсем недавно после Кубка Стэнли Вашингтон пожалел Барри Троцу 5 ...
Но у Салливана свои два КС есть.