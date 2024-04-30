«Нью-Джерси» может быть интересен Салливан. «Питтсбург» не получал запрос на переговоры с тренером

Теги Нью-Джерси Питтсбург НХЛ Майк Салливан Кайл Дубас Хоккей

«Нью-Джерси» может быть интересен тренер Майк Салливан.

В нынешнем сезоне «Дэвилс» не вышли в плей-офф, заняв 13-е место в регулярном чемпионате.

По ходу сезона клуб уволил Линди Раффа, а до конца регулярки команду тренировал Трэвис Грин в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

Сообщается, что «Нью-Джерси» может быть интересен главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.

У специалиста 1 июля начнет действовать новый трехлетний договор с «Пингвинс», по которому его зарплата составит 5,5 миллиона долларов в год.

Генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас заявил, что клуб не получал запрос на переговоры с тренером и не давал никаких разрешений на их проведение.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
5.5 лямов по новому контракту...
А ведь совсем недавно после Кубка Стэнли Вашингтон пожалел Барри Троцу 5 ...
Но у Салливана свои два КС есть.
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий