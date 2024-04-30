ЮЧМ-2024. Швеция против Швейцарии, Финляндия сыграет с США, Казахстан – с Канадой

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В Финляндии продолжается юниорский чемпионат мира-2024.

Турнир проходит в городах Эспоо и Вантаа.

Юниорский чемпионат мира-2024

Группа A

Норвегия U18 – Словакия U18
Дата проведения
30 апреля, 14.00, «Espoo Metro Areena»
Онлайн матча Видео

 

Финляндия U18 – США U18
Дата проведения
30 апреля, 18.00, «Espoo Metro Areena»
Онлайн матча Видео

Группа B

Швейцария U18 – Швеция U18
Дата проведения
30 апреля, 15.00, «Trio Areena»
Онлайн матча Видео

 

Казахстан U18 – Канада U18
Дата проведения
30 апреля, 19.00, «Trio Areena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы ЮЧМ

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1 комментарий
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Думаю Канаде особой разницы нет,против норвежцев или латышей выходить в 1/4,поэтому Казахстан сегодня вполне может
сбить с родоначальников кленолистную корону прутом из степного ковыля.Алға 🇰🇿🇰🇿🇰🇿
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