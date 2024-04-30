ЮЧМ-2024. Швеция против Швейцарии, Финляндия сыграет с США, Казахстан – с Канадой
В Финляндии продолжается юниорский чемпионат мира-2024.
Турнир проходит в городах Эспоо и Вантаа.
Группа A
- Дата проведения
- 30 апреля, 14.00, «Espoo Metro Areena»
- Дата проведения
- 30 апреля, 18.00, «Espoo Metro Areena»
Группа B
- Дата проведения
- 30 апреля, 15.00, «Trio Areena»
- Дата проведения
- 30 апреля, 19.00, «Trio Areena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
сбить с родоначальников кленолистную корону прутом из степного ковыля.Алға 🇰🇿🇰🇿🇰🇿